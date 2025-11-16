たいてい最初は優しいフリをする。自己中心的な男性の「見抜き方」
最初は優しくてマメ、こまめに連絡をくれて、まるで理想の彼。けれど時間が経つにつれて、「あれ、なんか違う？」と感じたことはありませんか？それ、“最初だけ優しいフリ”をしていた自己中心的な男性かもしれません。そこで今回は、自己中心的な男性の「見抜き方」を紹介します。
話を聞いてるようで、自分の話ばかり
デート中は相槌を打ちながらも、気づけば話題の中心はいつも彼。仕事の愚痴、趣味の自慢、元カノの話まで延々と続く…。こういうタイプは“聞いてあげる自分が好き”なだけで、相手への関心は薄め。あなたの話を途中で切り上げたり、すぐ自分の話に戻す男性は要注意です。
“ありがとう”より“察して”が多い
自己中心的な男性ほど、自分のしてほしいことを言葉にせず、相手が察して動くのを当然だと思っています。プレゼントや気遣いをしても「ありがとう」より「もっとこうしてほしかった」と言うのが特徴。思いやりを受け取るより、“自分が満たされるか”が基準なんです。
機嫌の良し悪しで態度が変わる
気分屋タイプの男性は、優しさを“スイッチ式”で使い分けます。ご機嫌なときは甘く優しいのに、思い通りにならないと急に冷たくなる。その差が激しいほど、相手をコントロールしたい支配欲が強め。優しさと冷たさを極端に使い分ける男性は、あなたを不安にさせて主導権を握りたいだけです。
本当に優しい人は、機嫌や状況に左右されません。男性の“優しいフリ”に惑わされず、「常にあなたを思いやる行動をしてくれるか」を冷静に観察してみてくださいね。
