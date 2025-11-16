雑誌付録とは思えないほど高見え。「ミッキー×シンゾーン」のキャンバストート＆エコバッグが可愛すぎる
最近、ますます進化している雑誌付録。中でも「otonaMUSE」2025年12月号（10月28日発売）の付録が、“大人でも持てるミッキー”として話題に。ファッションブランド「シンゾーン」との初コラボで登場したのは、キャンバス調の高見えトートバッグと、ビタミンカラーが目を引くエコバッグの2種類。どちらも「本当にこれ付録でいいの？」と驚くほどの完成度で、発売直後から注目が集まっています。
ミッキーとロゴ刺繍が大人っぽい。高見えキャンバストート
12月号の通常版付録は、ミッキーマウスとシンゾーンのロゴ刺繍が両A面で楽しめるキャンバス調トートバッグ。しっかりと自立するハリ感のある生地で、「付録に見えない高見え感」を叶えています。
ミッキー面はポケット仕様になっており、スマホやメガネをサッと入れられる実用性も◎。さらに、黒のハンドルが全体を引き締めてくれるため、カジュアルすぎず、大人のジャケットやコートとも好相性。その日の気分に合わせて、「ミッキーを見せる」「ロゴでシンプルにまとめる」と表情を変えられるのも両A面デザインならでは。まさに“大人が持てるミッキー”を実現したアイテムです。
収納チャーム付きのエコバッグは冬コーデの差し色にぴったり
増刊号の付録には、ビビッドなオレンジがアクセントになるエコバッグが付属。折りたたんで収納できる“ミニトート型チャーム”付きの２点セットです。
このチャーム自体も、しっかりとした素材感＆ファスナー付きで高見え。小物ポーチとしても使えるため、ただの付録以上の存在感。冬はどうしても服の色が黒・グレーなど落ち着きがち。そこに「ビタミンカラーをひとさじ」足すことで、全体がパッと明るくなり、コーデに抜け感とこなれ感が生まれます。
“可愛いだけじゃない” 毎日持てるリアルさが嬉しい
今回の付録が人気を集めている大きな理由は、見た目の可愛さや遊び心に加えて、日常でちゃんと使える実用性が備わっているところにあります。キャンバストートは必要な荷物をしっかり収納できる安心感がありつつ、どんな服にも合わせやすいシンプルさが魅力。エコバッグは軽くて持ち運びやすく、さらに収納チャームのおかげで“持ち歩く習慣として自然と続く”のが助かります。
通勤や買い物、子どもとの外出など、日々の生活にそっと寄り添ってくれる。そんな“毎日使えるリアルさ”こそ、大人世代から支持されるポイントと言えそうです。大人の日常に、ほんの少しのときめきと遊び心をくれる今回の付録。気になった瞬間が買い時です。完売前にチェックをお忘れなく。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞ ※メイン画像のミッキーマウスのチャームはライター私物
