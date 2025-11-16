別れた方がいいのかな？彼氏との関係を見直すべき「タイミング」

交際期間が経つにつれて彼氏の態度や様子が変わってくること、そして自分の気持ちが変化していくことってあるはず。

そこで今回は、彼氏との関係を見直すべき「タイミング」を紹介します。

いざという時に“自己中”になってしまう


いざという時に人は本性を剥き出しにします。

心の余裕がなくなると相手に対して冷たくしてしまったり、相手を傷付けるような言葉を言ったり、自分さえ良ければ良いという考えになったりしてしまう。

お互いにそんな“自己中”な態度を出してしまっているなら、関係を見直すべきタイミングでしょう。

周囲から“別れること”を勧められる


家族や友達から別れを勧められる、逆に彼氏も家族や友達に別れを勧められている様子があるなら、それも関係を見直すべきタイミングでしょう。

その時は彼氏の長所と短所、自分の長所と短所を客観的に把握することが大事。

そして、彼氏の長所と自分の短所ががあまり思い浮かばないようなら、かなり気持ちのズレが生じていることは確実で、ズバリ別れるべきサインなのかも知れません。

今まさに今回紹介した状況にあるなら、一度冷静になって彼氏と話し合う機会を作って、お互いにとって良い結論を出せるように行動してみてくださいね。

