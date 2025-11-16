遊ばれてしまう可能性大。男性が「好きじゃないからできる」スキンシップ
男性には「好きじゃないからできる」スキンシップがあります。
もし今回紹介するスキンシップをされているなら、遊ばれてしまう可能性大です。
｜叩く力が強い
女性につっこみを入れる時、力を入れて叩く男性っていませんか？
これは女性として意識していないからこその行動の１つ。
好きな女性へは、男性も「大切にしたい」「優しくしたい」と思いますし、痛めつけようとはしませんから、力の加減に注意するものです。
｜下ネタを言いながら体に触れてくる
男性は好きな女性にスキンシップをする際はムードを大切にします。
特に下ネタを言いながら体に触れてくる場合は、遊ばれている可能性が高いです。
｜強引に迫る
ただ「女性との関係を楽しみたい」とだけ思っている男性の場合、女性の都合や気持ちはお構いなしに強引な態度を取るもの。
たとえ女性が嫌がったとしても欲望のままに迫ってくるので、正直なところ「物」として扱っているのと同じです。
これも絶対に好きな女性にはしない行動と言えるでしょう。
もし今回紹介したスキンシップをしてくる男性に心当たりがあるなら、幸せな関係にはなれない可能性が高いので、距離を置くようにしてくださいね。
