同じショートヘアなのに“老け見え”と“若見え”。差を生むのは【顔型とのバランス設計】でした
最近、「ショートヘアにしたら老けて見えた…」という声をよく耳にします。でも実は、ショートヘアそのものが原因ではありません。差が出るのは、顔型とのバランス設計。同じ長さ・同じレイヤーでも、似合う形とそうでない形がはっきり分かれるのです。そこで今回は、丸顔・面長・四角顔（ベース型）の３タイプ別に、自然と“若見え”するショートヘアのつくり方を紹介します。
丸顔さんは「縦ライン」と「くびれ」で大人っぽく
丸顔さんがショートにしたときに起こりやすいのが、“幼い印象”に寄りすぎてしまうこと。ポイントはトップに少し高さをつくり、顔まわりにくびれとなる動きを入れることになります。
サイドがまっすぐ広がる形だと、横方向が強調されて顔が丸く見えやすいので、毛先が少し内側に入り、頬骨の少し下に自然な影が生まれるニュアンスが理想です。ふんわり感は出しつつ、丸みはあくまで上に。これだけで、大人らしい抜け感と洗練が生まれます。
面長さんは「横の広がり」と「前髪のニュアンス」でバランスをとる
面長さんは、縦の印象が強く出やすいため、ショートヘアにした際に“疲れて見える”ことが。ここで効くのが、顔まわりとサイドにやわらかな広がりを出すことです。
前髪は厚く下ろすより、薄めに揺れるシースルーやサイドに流す前髪が自然。額と頬の間にやさしい余白が生まれると、縦長の印象が緩和され、柔らかく女性らしい雰囲気にまとまります。さらに毛先に軽くカールを足すと、表情が華やぎやすいです。
四角顔・ベース顔さんは「丸み」と「長め前髪」で優しさをプラス
輪郭がしっかりしている四角顔・ベース顔さんは、ストレートなショートにするとシャープさが強まり、きつく見えることが。おすすめは、トップ〜後頭部に丸みを出したショートレイヤーです。
さらに、前髪はパツッと短くせず、目尻にかけて流れる長さをキープ。頬やエラのラインをやわらかく包み込むと、表情に自然な余裕と女性らしさが宿ります。束感はあくまで細かく、空気を含ませるのがポイント。
似合わせは「顔型とのバランス」を知ることから
「ショートヘアは似合わない」と感じていた人こそ、顔型に合わせたバランス設計を意識しましょう。大人世代がめざすべきは、“若作り”ではなく、自然体で上品な“若見え”。ひとつ正解を知るだけで、理想にまた一歩近づけますよ。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
