ÉÔÎ¸¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÁê¼ê¤¬Âç¥±¥¬¡Ä´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ëÅÄÃæÊË¡Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤Î½Ö´Ö¤¬Æ¬¤Ë»Ä¤ë¡×
¡¡ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Çµ¯¤¤¿ÈáÄË¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È--¡£ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË(¥ê¡¼¥º)¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤Î¸½¾õ¤âµ¤¸¯¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Á°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£16Æü¤ÎÎý½¬¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÄÃæ¤¬¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¦¥¬¡¼¥ÊÀï¤Î¸åÈ¾6Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤È¤¦¤È»î¤ß¤¿ºÝ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿¶¤Ã¤¿±¦Â¤¬¡¢ÇØ¸å¤«¤é·üÌ¿¤ËÂ¤ò¿¤Ð¤·¤¿MF¥¢¥Ö¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Î±¦Â¤ÈÀÜ¿¨¡£¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Î±¦Â¼ó¤ÏÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤ê¡¢»î¹ç¤¬°ì»þÃæÃÇ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÃ´²Í¤Î½ÐÆ°¤òÍ×µá¤·¡¢¥¬¡¼¥Ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï°ìÍÍ¤ËÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÂç¤¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£ÅÄÃæ¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ËÊâ¤ß´ó¤ß¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤È¸µÆ±Î½¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤È¶¦¤Ë¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë±þµÞ½èÃÖ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆ°ÍÉ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»î¹çºÆ³«¸å¤ÎÅÄÃæ¤ÏÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬±¢¤òÀø¤á¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¸åÈ¾23Ê¬¤ËÅÄÃæ¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤Î»î¹ç¸å¤È15Æü¤ÎÎý½¬¸å¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊóÆ»¿Ø¤¬ÂÔ¤Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤òÄÌ²á¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃú½Å¤ÊÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â2Æü¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¸Î°ÕÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤â¤½¤Î»þ¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈà¤¬¤Þ¤¿²óÉü¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×(ÅÄÃæ)
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¸½ºß¤â´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Î¼£ÎÅ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¿Í¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë¹½¤¨¤À¡£¤½¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿Ä¾¸å¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤ÎºÝ¤Ë¤âÁê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Þ¤ÇÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¥ª¥Ã¥È¡¼¡¦¥¢¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Ë¼Õ°Õ¤ò¹ð¤²¡¢ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ê¤¬¤é¤â¿¿Ùõ¤Ë»öÂÖ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â°¼Á¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Áê¼êÁª¼ê¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¯¤¤¿»ö¼Â¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ö¼Â¤Ë´Ø¤·¤Æ»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤âÄË¤ß¤â´Þ¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤âÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢(¸òÂå¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï)Èà¤Ï¤â¤¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ª¤é¤º¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸òÂå¤¹¤ë»þ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×(ÅÄÃæ)
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¤Î¿¿Ùõ¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥Ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â»î¹çÃæ¤«¤é·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤½¤³¤Ç¼Õ¤ê¤ËÍè¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Áê¼ê¤Î¿´¤¢¤ëÂÐ±þ¤Ë¡¢ÅÄÃæ¼«¿È¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¸ø¼°Àï¤À¤Ã¤¿¤éÏÃ¤Ï°ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Î´ÆÆÄ¤ä¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Î¥¬¡¼¥Ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡¢Èà¤é¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ËËÍ¼«¿È¤âµß¤ï¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤â´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤ÏÅÄÃæ¼«¿È¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï18Æü¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ·üÌ¿¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Î»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤Î½Ö´Ö¤¬Æ¬¤Ë»Ä¤ë¤·¡¢º£¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó»×¤¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥×¥í¤Ê¤Î¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£Èà¤Îµ¤»ý¤Á¤âËº¤ì¤º¤Ë¡¢Èà¤Î¤Ö¤ó¤Þ¤Ç¤È¤Ï¸À¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡ÅÄÃæ¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¦¥¬¡¼¥ÊÀï¤Î¸åÈ¾6Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤È¤¦¤È»î¤ß¤¿ºÝ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿¶¤Ã¤¿±¦Â¤¬¡¢ÇØ¸å¤«¤é·üÌ¿¤ËÂ¤ò¿¤Ð¤·¤¿MF¥¢¥Ö¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Î±¦Â¤ÈÀÜ¿¨¡£¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Î±¦Â¼ó¤ÏÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤ê¡¢»î¹ç¤¬°ì»þÃæÃÇ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤Î»î¹ç¸å¤È15Æü¤ÎÎý½¬¸å¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊóÆ»¿Ø¤¬ÂÔ¤Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤òÄÌ²á¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃú½Å¤ÊÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â2Æü¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¸Î°ÕÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤â¤½¤Î»þ¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈà¤¬¤Þ¤¿²óÉü¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×(ÅÄÃæ)
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¸½ºß¤â´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Î¼£ÎÅ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¿Í¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë¹½¤¨¤À¡£¤½¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿Ä¾¸å¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤ÎºÝ¤Ë¤âÁê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Þ¤ÇÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¥ª¥Ã¥È¡¼¡¦¥¢¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Ë¼Õ°Õ¤ò¹ð¤²¡¢ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ê¤¬¤é¤â¿¿Ùõ¤Ë»öÂÖ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â°¼Á¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Áê¼êÁª¼ê¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¯¤¤¿»ö¼Â¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ö¼Â¤Ë´Ø¤·¤Æ»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤âÄË¤ß¤â´Þ¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤âÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢(¸òÂå¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï)Èà¤Ï¤â¤¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ª¤é¤º¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸òÂå¤¹¤ë»þ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×(ÅÄÃæ)
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¤Î¿¿Ùõ¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥Ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â»î¹çÃæ¤«¤é·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤½¤³¤Ç¼Õ¤ê¤ËÍè¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Áê¼ê¤Î¿´¤¢¤ëÂÐ±þ¤Ë¡¢ÅÄÃæ¼«¿È¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¸ø¼°Àï¤À¤Ã¤¿¤éÏÃ¤Ï°ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Î´ÆÆÄ¤ä¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Î¥¬¡¼¥Ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡¢Èà¤é¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ËËÍ¼«¿È¤âµß¤ï¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤â´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤ÏÅÄÃæ¼«¿È¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï18Æü¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ·üÌ¿¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Î»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤Î½Ö´Ö¤¬Æ¬¤Ë»Ä¤ë¤·¡¢º£¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó»×¤¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥×¥í¤Ê¤Î¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£Èà¤Îµ¤»ý¤Á¤âËº¤ì¤º¤Ë¡¢Èà¤Î¤Ö¤ó¤Þ¤Ç¤È¤Ï¸À¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)