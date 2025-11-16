練習合流の鎌田大地がボリビア戦出場に意欲「やれると思う」 6年前の対戦は1トップで代表初先発
18日のボリビア戦(国立)出場は問題なさそうだ。合宿当初から別調整が続き、14日のガーナ戦(○2-0)も欠場した日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)だが、前日15日から練習に合流し、この日も26人そろっての全体練習に参加。練習後、報道陣の取材に「やれると思う」と、出場に意欲を見せた。
ボリビアとの対戦は19年3月26日に神戸で行われたキリンチャレンジカップ以来。当時シントトロイデンに所属していた鎌田がA代表に初招集されたシリーズで、3月22日のコロンビア戦に途中出場してA代表デビューを果たすと、続くボリビア戦でA代表初先発を飾った。
ただ、当時はFW登録での招集で、プレーしたポジションも1トップ。「やったことがない」という不慣れなポジションでのプレーに苦労した記憶は本人にもチームメイトにも残っているようで、前回のボリビア戦の印象を聞かれたMF南野拓実は「(鎌田)大地が1トップだった試合ですよね」と覚えていたほど。「その話はたまにするんですよ」と冗談交じりに懐かしそうに振り返った。
当時から1トップでのプレーは難しいと認めていた鎌田はその後、19年夏にレンタル元のフランクフルトに復帰してボランチでの出場機会も増やしていった。20年10月の代表合宿時には「クラブでは10番、トップ下となっているけど、守備ではインサイドハーフのように前から後ろまで追わないといけない。10番をやっているけど、ほとんど8番とか6番とか、ボランチのイメージでやっている。1トップは自分では想像がつかないというか、ストライカーの要素はあまり持てていないのかなと思う」と率直に話すこともあった。
そんな鎌田はこの日、6年前のボリビア戦で1トップを務めたことを聞かれ、「1トップをやっていたけど、できないのは分かっていた」と言って報道陣を笑わせた。今では日本代表でもシャドーはもちろん、ボランチでの起用も増えてきた中、「いろんな経験をさせてもらっているなと思う」と、森保一監督にとって国際Aマッチ100試合目の指揮となるボリビア戦も昔と変わらぬスタンスでチームの勝利に貢献するつもりだ。
(取材・文 西山紘平)
