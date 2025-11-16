BREIMEN、全国ワンマンツアー＜AVEANTING 2026＞開催決定
BREIMENが、2026年3月に全国ツアー＜AVEANTING 2026＞を開催することが決定した。
本ツアーは2026年3月6日(金)の大阪公演を皮切りに、名古屋・福岡・広島・東京の全5公演を巡る。バンドが誇る濃密なアンサンブルと、生でしか味わえないグルーヴを全国に届ける、BREIMENの新たな幕開けとなるツアーだ。
チケットは一般前売り・学割前売りの2種で展開。本日11月16日(日)21:00より、BREIMEN公式ファンクラブ会員を対象とした最速先行受付（抽選）がスタートする。BREIMENは2026年も様々な活動を控えているとのことで、ツアーにも注目が集まる。
■＜AVEANTING 2026＞
2026年3月6日（金）梅田BANANA HALL
開場18:30／開演19:00
(問)キョードーインフォメーション
TEL：0570-200-888(11:00〜18:00/日祝休業)
2026年3月7日（土）名古屋JAMMIN’
開場17:30／開演18:00
(問)ジェイルハウス
TEL：052-936-6041(平日11:00〜15:00)
2026年3月13日（金）DRUM Be-1
開場18:30／開演19:00
(問)キョードー西日本
TEL：0570-09-24241(11:00〜15:00（日曜日/祝日休）
2026年3月14日（土）広島Reed
開場17:30／開演18:00
(問)HIGHERSELF
TEL：082-545-0082 (平日11:00-17:00)
2026年3月26日（木）渋谷CLUB QUATTRO
開場18:00／開演19:00
(問)ホットスタッフ・プロモーション
TEL：050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)
FC会員限定チケット最速受付（全国共通・抽選）
11/16(日)21:00〜11/23(日)23:59
※11/28(金) 13:00当落発表
※入金期間：11/28(金)13:00〜12/2(火)21:00
BREIMENオフィシャル先行予約（全国共通・抽選）
11/28(金)18:00〜12/14(日)23:59
※12/19(金)13:00 当落発表
※入金期間：12/19(金)13:00〜12/23(火)21:00
〈チケット〉
一般：6500円
学割：4500円
※ドリンク代別途
※＜スタンディング＞は整理番号付きとなります。
※チケットはお一人様4枚までのお申込みが可能です。（複数公演申込み可）
※転売チケットでの入場はできません。
※未就学児入場不可。小学生以上はチケットが必要。
※学割は、小学生、中学生、高校生、大学生、専門学生が対象となります。
予備校の学生証は学校法人が定めたもののみとなります。
会場で学生証の提示が必要となります。
◾️「銀河 / エイリアンズ」
2025年10月15日（水）リリース
配信：https://va.lnk.to/uMpwaf
