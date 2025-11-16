BREIMENが、2026年3月に全国ツアー＜AVEANTING 2026＞を開催することが決定した。

本ツアーは2026年3月6日(金)の大阪公演を皮切りに、名古屋・福岡・広島・東京の全5公演を巡る。バンドが誇る濃密なアンサンブルと、生でしか味わえないグルーヴを全国に届ける、BREIMENの新たな幕開けとなるツアーだ。

チケットは一般前売り・学割前売りの2種で展開。本日11月16日(日)21:00より、BREIMEN公式ファンクラブ会員を対象とした最速先行受付（抽選）がスタートする。BREIMENは2026年も様々な活動を控えているとのことで、ツアーにも注目が集まる。

■＜AVEANTING 2026＞ 2026年3月6日（金）梅田BANANA HALL

開場18:30／開演19:00

(問)キョードーインフォメーション

TEL：0570-200-888(11:00〜18:00/日祝休業) 2026年3月7日（土）名古屋JAMMIN’

開場17:30／開演18:00

(問)ジェイルハウス

TEL：052-936-6041(平日11:00〜15:00) 2026年3月13日（金）DRUM Be-1

開場18:30／開演19:00

(問)キョードー西日本

TEL：0570-09-24241(11:00〜15:00（日曜日/祝日休） 2026年3月14日（土）広島Reed

開場17:30／開演18:00

(問)HIGHERSELF

TEL：082-545-0082 (平日11:00-17:00) 2026年3月26日（木）渋谷CLUB QUATTRO

開場18:00／開演19:00

(問)ホットスタッフ・プロモーション

TEL：050-5211-6077 (平日12:00〜18:00) FC会員限定チケット最速受付（全国共通・抽選）

11/16(日)21:00〜11/23(日)23:59

※11/28(金) 13:00当落発表

※入金期間：11/28(金)13:00〜12/2(火)21:00 BREIMENオフィシャル先行予約（全国共通・抽選）

11/28(金)18:00〜12/14(日)23:59

※12/19(金)13:00 当落発表

※入金期間：12/19(金)13:00〜12/23(火)21:00 〈チケット〉

一般：6500円

学割：4500円

※ドリンク代別途 ※＜スタンディング＞は整理番号付きとなります。

※チケットはお一人様4枚までのお申込みが可能です。（複数公演申込み可）

※転売チケットでの入場はできません。

※未就学児入場不可。小学生以上はチケットが必要。

※学割は、小学生、中学生、高校生、大学生、専門学生が対象となります。

予備校の学生証は学校法人が定めたもののみとなります。

会場で学生証の提示が必要となります。