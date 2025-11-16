L’luviaが2009年以来17年ぶりとなるワンマンライブを開催することが決まった。

90年代後期にヴィジュアル系シーンで存在感を放っていたL’luviaは、1998年に「スキスキ♡マイガール」でメジャーデビューし、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』の10代目エンディングテーマなども担当、2005年に解散。当時のヴィジュアル系の流れにポップでキャッチーな新要素を持ち込んだV系バンドであった。

そんな彼らが本日16日に開催された＜CROSS ROAD Fest＞へ復活出演し、そのステージ上でワンマンライブを開催することを発表した。

現在はボーカルのKAORUとベースのマースケの2人体制ではあるが、その歌声やバンドとしての存在感は当時のまま。ワンマン開催にあたり、2人からのコメントも到着している。

■KAORU(Vo) コメント

じゅびっ子の皆さん、L’luvia のKAORUです。「CROSS ROAD Fest」 夢のような時間だったね！みんなにとっても夢のような時間だったんじゃないかな？

2026年5月4日に、その夢の続きが開催されることとなりました。

〜FOREVER SuperSmile〜皆の特別な笑顔にまた会いたいです！

色んな曲をやります♪ ＳＥＸＹ転校生もやります！？

5月までもう少し時間があるけど、会いたいときはいつでも夢で逢いましょう！そして当日、渋谷には幸せの雨がたくさん降ります。楽しみにしていてください！じゅびっ子、ジュビラー、ジュビ野郎、全員集合！！約束だよ♪

■マースケ(Ba) コメント

L’luviaマースケです。ジュビッ子がCROSS ROAD Festで再集結して、幕張メッセと言う大きなステージでL’luviaが出来た事は楽しくて良い経験が出来ました！なによりステージから見る皆の顔はキラキラして可愛い笑顔でした。そんな皆の前で2026年5月4日〜FOREVER SuperSmile〜を発表出来て本当に良かった！なにより次に会える約束が出来て良かった！また皆の前でL’luviaが出来るよ！今度はワンマンでL’luviaです！

曲もいっぱいやるけどMCもたぶん長い（笑）そんなL’luviaを俺が一番楽しみます！

同じ空間で幕張を超す笑顔で一緒に気合い入れて盛り上がりましょう！

ワンマンライブのチケットは本日21時よりオフィシャル先行受付がスタート。