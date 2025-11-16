名古屋めしとヘルシーメニューの朝食ビュッフェ。【イビススタイルズ名古屋】で迎える美味しい目覚め
フランス発のブティックホテル【イビススタイルズ名古屋】。朝食は市場をイメージした１階のレストラン「Market st.（マーケットストリート）」に、名古屋めしや和洋のビュッフェを用意します。営業時間は7時から10時まで（最終入場9時30分）。料金は大人2,500円、小学生1,250円、未就学児は無料です。
｜スタイリッシュな店内は市場をイメージ
朝食のスタンダードなメニュー以外にも、地元の素材を使った料理や「名古屋めし」も用意され、ローカルグルメも楽しめる内容です。フレッシュなサラダにはトッピングやドレッシングも数種類並び、バラエティ豊かな味を楽しめます。
▲レストラン「Market st.」
店内はホテルの近くにあるレトロでノスタルジックな「柳橋中央市場」をヒントにモダンにデザインしています。
▲店内は卸売り市場をモダンにイメージ
配管が剥き出しになった天井からは、市場で営業している商店の看板をモチーフにしたユニークな照明が吊り下がっています。中には “伊日須（いびす）商店” など、ホテルにちなんだ文字も隠されているのでぜひ探してみてください。
▲料理が並ぶビュッフェ台
｜ご当地グルメ「名古屋めし」
独特のご当地グルメ “名古屋めし” を一度に数種類食べることができるのもビュッフェならでは。「エビフライ」や「味噌かつ」、高級鶏肉として知られる名古屋コーチンを使ったメニューも用意します。ひと口サイズのメニューが多く、様々な味を試すことができるのも嬉しいですね。
▲甘辛の「名古屋コーチン入りつくね」は鶏の旨味も味わえます
名古屋メシの代表格「エビフライ」も登場。エビフライは全国的にありますが、タレントのタモリが「名古屋ではエビフリャーと言う」と発言したことからご当地グルメになりました。
▲名古屋めしのド定番「エビフライ」
ハインツのトマトケチャップとイエローマスタードは、アメリカンスタイルの逆さボトル。さらに愛知県内の家庭には “必ず常備されている” と言われる味噌ダレ「つけてみそかけてみそ」。甘く濃厚な味噌のタレは味噌カツにおすすめ。
▲ソースコーナー
｜美味しいメニューを次々発見！
名古屋めしのほかにも、素材や美味しさ、栄養バランス、そしてちょっとした驚きや嬉しさを感じる和洋のメニューが並びます。
サラダはレッドキャベツや人参、トマトに加え、ビタミンやミネラルを多く含んでスーパーフードとして注目のケールや、アントシアニンを豊富に含むレッドキャベツスプラウトなど、健康を考えた野菜をそろえます。ドレッシングも青じそ、シーザー、玉ねぎの３種類がありました。
▲新鮮な野菜を使ったサラダコーナー
サラダのトッピングが多いのは得した気分。フライドオニオンやパルメザンチーズ、クリスピーベーコン、ひまわりの種など、お好みでトッピングを楽しめます。赤ワインビネガーやバルサミコ酢、エスニックオイルもあり、多彩な味をアレンジできます。
▲トッピングが充実しているとテンションが上がります
半熟卵が苦手な外国人ゲストのために、スクランブルエッグはちょっと硬めに仕上げています。
▲「平飼い玉子のスクランブルエッグ」
和食コーナーにはひじきの煮物や切り干し大根、焼き魚などが並びます。中でも注目は「お味噌汁」。オリジナルでブレンドした味噌に魚を使った「雑魚汁」は、旨味たっぷりで味わい豊かです。
▲和食コーナー
フランス発のホテルらしくパンもフランスの味にこだわります。バターの風味が広がるクロワッサンは欠かせない一品。さらに卵とバターをたっぷり使ったフランス発祥のブリオッシュも食パンで提供。ジャムはいちごやブルーベリー、マーマレードがあるほか、名古屋定番の小倉あんも用意しています。
▲フランス発祥のパンも忘れずに
▲フルーツは食べやすくカット。ヨーグルトも
ドリンクコーナーにはシリアルも用意。「TEARTH（ティーアース）」の紅茶は、ダージリンやアールグレイなど8種類のティーバッグが並びます。特にお代わりするゲストが多い人気ドリンクが、2種類の手作りスムージー。「にんじんスムージー」はドロリと濃厚で、ビネガーの爽やかな酸味がアクセント。バナナをそのまま飲んでいるような「バナナスムージー」は、朝から幸せな気分になるクリーミーな味わいです。
▲ドリンクコーナーの注目は手作りのスムージー
｜旅先でこそ楽しみたい朝食
新鮮な野菜や手作りのスムージーなどヘルシーなメニューがそろうほか、「名古屋めし」や和と洋のメニューなど、様々な味をそろえます。旅先ならではの朝食を、楽しむことができました。
▲彩も華やかで体が喜ぶ朝食
ひと口カツに「つけてみそかけてみそ」を添えれば名古屋めし「味噌かつ」が完成。地元の味を楽しめるのも嬉しいしいですね。
▲名古屋めしこそお忘れなく
今や全国的に人気の “あんバタ” スイーツ。そのさきがけとしてあんことバターを組み合わせたのが、名古屋の喫茶店が元祖となる小倉トーストです。パンコーナーには小倉あんとバターを用意しいるので、「小倉トースト」をセルフで作れます。美味しいブリオッシュ食パンとの組み合わせは、試さずにはいられない一品です。
▲名古屋発祥の「小倉トースト」
飲んだ翌日におすすめは、セルフで作る出汁茶漬け。肉味噌坦々や塩昆布、海苔をトッピングにそろえていますが、焼き魚をほぐしてのせるのもアリ。とりわけ肉味噌坦々はコクが出て食べやすい辛さ。風味ゆたかな出汁をかけてサッパリといただきました。
▲セルフの「だし茶漬け」もいい味です
ビジネスホテルと大差のない料金設定で手軽に泊まれるブティックホテル【イビススタイルズ名古屋】。ヘルシーで多彩なメニュー、それでいて健康も考えた料理が並ぶほか、名古屋めしも味わえるのは嬉しいですね。名古屋でのホテル選びに朝食を重視する人は、是非一度試してみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：イビススタイルズ名古屋 https://ibisstyles-nagoya.com/＞