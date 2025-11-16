¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãCROSS ROAD Fest¡äSHAZNA¡¢²»³Ú¡¦²Î¡¦¸ì¤ê¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡È¹ÎÄêÎÏ¡É¡ÖÂ¿¹¬´¶¤ò¤Ö¤ó²ó¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
·Ý¤òÇ½¡Ê¤¢¤¿¡Ë¤¦¿Í¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢IZAM¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤à¤·¤í·ÝÇ½¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÀÎ¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Ã¤¹¤éµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ºòÆü¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¤â¤È¤â¤ÈSWEET CHILD¤Ã¤Æ¤¤¤¦»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢ÀÎ¤¢¤Ã¤¿¡ãSWEET TRANCE¡ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥ó¥Ä¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤Ç¡¢º£Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿¼Ìë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡ØBreak Out¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦²»³ÚÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ÍÅ·²¦¤Î¤¦¤Á»°Å·²¦¤¬Â·¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¡×¨¡¨¡IZAM¡ÊVo¡Ë
ºòÌë¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤Þ¤¿¤â¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¤¤Á¤Ï¤ä¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¤¢¤é¤ï¤ì¤¿IZAM¤¬Ëë´Ö¥È¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¡È90Ç¯Âå¤Î¤¢¤Îº¢¡É¤Î¤³¤È¡£»ÍÅ·²¦¤È¤Ï¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ËµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿SHAZNA¡¢La¡Çcryma Christi¡¢FANATIC¡þCRISIS¡Ê¸½FANTASTIC¡þCIRCUS¡Ë¡¢MALICE MIZER¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤â¤¦¤Ò¤ÈÅ·²¦¤ÎMALICE MIZER¡¢¤¤¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡£¼Â¤Ï1²ó¤â»ÍÅ·²¦¤¬Â·¤Ã¤Æ¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤¢¤¤¤ÀMALICE MIZER¤Ï¸½ºß³èÆ°µÙ»ßÃæ¤À¤±¤É¡¢Közi¤¯¤ó¤ÈMana¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Á¤Î¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤â¡È»ÍÅ·²¦¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï³ð¤¨¤¿¤¤¤è¤Í¡ª¡×¨¡¨¡IZAM
¤È¡¢¤Ò¤È¤·¤¤êÏÃ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡£¤Þ¤À¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÎ®¤ì½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ö·î²¼¤ÎÌëÁÛ¶Ê¡×¡ÊMALICE MIZER¡Ë¡ª¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢Àè¤Û¤É¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ï¹ªÌ¯¤ÊÁ°¥Õ¥ê¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤(¾Ð)¡£IZAM¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÏÃ±¿¤Ó¤È¡¢³Ú´ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡È½¨°ï¤Ê¥«¥Ð¡¼¤Ö¤ê¡É¤ÏºòÆü¤Ë¾¡¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢IZAM¤ÎÈ¯À¼ÊýË¡¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯ËÜ²È¤Ë´ó¤»¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤µ¤¹¤¬¤Î°ì¸À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢SHAZNA»²¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¾ìÆâ¤«¤é¤ÎÇï¼ê³åºÓ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢SHAZNA¤¬ËÜÆü¤ÎËÜÈÖ1¶ÊÌÜ¤È¤·¤ÆÁÕ¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¡ÖMelty Love¡×¡£¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤ËºÝ¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥Ä¥«¥ß¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î´°àú¤ÊÎ®¤ì¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢LOVERS¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤â¤¢¤¿¤ê¤Ï¼êÀð»Ò¤À¤é¤±¤Î¸÷·Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢SHAZNA¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¥Á¥å¡¼¥ó¡Ödas Spiel¡×¤Ç¤ÏA¡¦O¡¦I¡ÊG¡Ë¤¬¥¨¥Ã¥¸¡¼¤Ê¥®¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¤òÅ¸³«¤·¤¿¤ê¡¢NIY¡ÊB¡Ë¤¬¹¶¤á¤Î¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢IZAM¤â±Ô¤¤Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤Î¹Ó¤Ö¤ë²Î¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏSHAZNA¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥µ¥¤¥É¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â½ÐÍè¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡ÖÂ¿¹¬´¶¤ò¤Ö¤ó²ó¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡¢SHAZNA¤Ç¤¹¡ª¡×
¾åÉÊ¤ÊÆ£¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿Öà½÷ÁõÂ«É÷¤ÎIZAM¤¬¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥â¡¼¥É¤ËÌá¤ê¤¿¤ª¤ä¤«¤ÊÉ÷¾ð¤Ç¤³¤³¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡È¹ÎÄê´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡É¤ÎÏÃ¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ç¡¢IZAM¼«¿È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨½Ð¤»¤Ð¤¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¡ÖËÍ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥«¥ï¥¤¥¤Êý¤Ê¤Î¤Ç♡¡×¤È»×¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¤À¤ÈÈà¤Ï¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£³Î¤«¤Ë¡¢¹ÎÄê´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÂ¿¹¬´¶¤òÄ°¤¯¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢SHAZNA¤Ï¡ÖÎø¿Í¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤²Î¤ä¡¢¡ÖSWEET HEART MEMORY¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤Ê¤¯¤â·Ú¤ä¤«¤Ê¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ºòÆü¤ËÂ³¤¤¤Æ¤³¤Î¤¢¤È¥é¥¤¥ô¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯È¯Çä¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»²²Ú»°îß¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö°ì³Ñ½Ã -¥â¥Î¥±¥í¥¹-¡×¤È¡¢¥¥é¥¥é¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÌÜ°ìÇÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö²ÆºÌ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¡£¤¤¤ï¤æ¤ë±ýÇ¯¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¶Ê¤¿¤Á¤ò´º¤¨¤ÆºÇ¸å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºÇ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹ÎÄê´¶¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸ì¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡£·Ý¤òÇ½¡Ê¤¢¤¿¡Ë¤¦¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÊ¬¤òÁ´¤¦¤·Â³¤±¤ëIZAM¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ïµ©Í¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ëSHAZNA¤â¤Þ¤¿¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Çµ©Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¿ù¹¾Í³µª
»£±Æ¡ýº£¸µ½¨ÌÀ
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. Melty Love
2. das Spiel
3. Îø¿Í
4. SWEET HEART MEMORY
5.Dear LOVE
6.°ì³Ñ½Ã -¥â¥Î¥±¥í¥¹-
7.²ÆºÌ¥Þ¥¸¥Ã¥¯
¢£¡ãCROSS ROAD Fest¡ä
¡ÚDAY1¡Û11⽉15⽇(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open12:00 / start13:00
¡ÚDAY2¡Û11⽉16⽇(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open10:30 / start11:30
¢©261-8550 ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1
