バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダリストの志田千陽が１６日、自身のインスタグラムに新規投稿。ペアを組んでいた松山奈未から１１個のプレゼントを贈られたことを明かした。

ストーリーズで「少し前の話ですが…」と記した上で「１１年間ありがとう。とのことで奈未が、１１個のプレゼントにひとつひとつ可愛く梱包してくれて飾りつけまでして 素敵なサプライズしてくれました」と明かした。

さらに「プレゼント、ひとつひとつが全部、私がよく見てるお店とか大好きなものばっかりで 欲しかったやつー！って言いつつも、え？彼氏ですか！？ってくらい知り尽くされてて照れくさくなりました（笑）」とも。「嬉しかった〜！ありがとう！大切に使わせていただきます♥」と感想を記し、「（プレゼント載せるのは許可いただきました）」という文言で締めた。

志田と松山はパリ五輪で銅メダルを獲得。今夏の世界選手権を最後にペアを解消し、松山は混合ダブルスでＮＴＴ東日本の緑川大輝とペアを組むと発表。志田は混合ダブルスで２大会連続五輪メダルの「ワタガシ」ペアの五十嵐有紗（旧姓東野）と女子ダブルスの新ペアを組み、すでに活動している。