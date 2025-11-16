タレントの板野友美（３４）が１６日、都内で行われた「ＲｏＬｕＡＮＧＥＬ “君は１００万点♡”Ｓｐｅｃｉａｌ ＬＩＶＥ〜新曲お披露目ライブにともちん（板野Ｐ）が出演かも！？♪〜」に登場した。

板野にとってライブでステージでのダンスや歌唱のパフォーマンスは２０１９年１２月以来、約６年ぶり。「プロデューサーが一緒にステージに上がっていいのかなと思ったけど、おもしろいかなと思った」と明かし、芸能２０周年を記念して自身がプロデュースするアイドルグループ「ＲｏＬｕＡＮＧＥＬ」と一夜限りの初コラボパフォーマンスをした。

板野はメンバーと同じミニスカの衣装で登場すると盛大な「ともちん」コールがわき起こった。ＲｏＬｕＡＮＧＥＬの「Ｄａｎｃｉｎｇ」や「群青スタートライン」などをキレキレのダンスと歌声で披露。息を切らしながら「本当に久しぶりに踊ったから息が…。（メンバーとは）年の差があるので」と笑顔で、「逆にどうだった、大丈夫そう？」と問い返し、自身のパフォーマンスを心配する様子も見せた。

最後は涙を流し、あいさつ。「売れるまでも大変だった」と自らの２０周年を振り返り、「アイドルはすてきだなと思った。アイドルは売れるまでが大変でつらいこともたくさんあったから。板野友美という名前がある内に日の目があたってほしいと思ってＲｏＬｕＡＮＧＥＬを作った。みんなが売れるためにもっと協力したいと思った。本気でメンバーに売れてほしい。武道館にも東京ドームにも立ってほしい。サポートしていきたい」と誓った。

今年は自身が所属したＡＫＢ４８の２０周年イヤーで１２月に行われる武道館公演に出演予定となっている。「みんなより先に武道館に立つのでついてきてほしい」とＲｏＬｕＡＮＧＥＬのさらなる飛躍に期待した。

ライブ内ではＲｏＬｕＡＮＧＥＬに堀口美澪が新加入することがサプライズ発表され、９人組となった。