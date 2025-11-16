【生年月日占い】幸せを掴むベストタイミングは？《2025年11月〜12月の恋模様》
何事も実行するタイミングが想像以上に大切になります。人間関係の中でも“恋愛関係”はとても深く濃密なものだからこそ、誰もが願う幸せを掴むために“運勢の流れ”を意識してみませんか？ それでは、あなたの生年月日から導かれる《2025年11月〜12月の恋模様》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア）
11月・12月ともに運気は弱く停滞しているとき。現状維持でしばしの忍耐です。相手を尊重してみてください。何事も来年の運気が動き出すタイミングを待つのがよいでしょう。デートは焼肉を楽しむのがおすすめです。
11月は運気が強く願いが叶いやすいとき。一転、12月は運気は弱く停滞するため11月がチャンスです。ただし、11月は後半にかけて徐々に運気は弱まるため行動を起こすならなるべく早いほうがよいでしょう。
Salasvan（サラスヴァン）
11月・12月ともに運気は強く順調なとき。あなたの思い描く将来に向かって進んでいきましょう。漠然としているものは具体的にしてみてください。年明けは運気が弱まるため、今のうちにチャンスを掴んでおいてください。
Bloomie（ブルーミー）
11月・12月ともに順調なとき。運気のサポートがあるため、頭で考えているだけではなく現実的に動いていきましょう。特に11月は再会運のあるときです。再びのご縁が強まるこのときに復縁の可能性も強まりそうです。
Ganarbien（ガナービアン）
11月は気持ちが浮つきがちなため浮気心に要注意。12月も受け身の年運を考慮して自己主張は控えて相手に合わせるのがよいでしょう。価値観の違いも相手を変えるのではなく自分が譲るときと心得ておいてください。
Palansophie（パランソフィー）
11月・12月ともに受け身の年運を考慮して相手の意見を尊重していきましょう。特に11月は悪目立ちしやすいときのため、隠し事やウソはあなたにとってプラスになることはないでしょう。素直さが求められています。
Aulavignon（オーラヴィニョン）
11月・12月ともに停滞している年運を意識して現状維持がよいでしょう。特に11月は運気が弱く自ら動くと思わぬトラブルごとを招いてしまいそうなとき。ネガティブなことにフォーカスしないでポジティブにいきましょう。
Parvie（パルヴィー）
11月は決断のときです。ここで決めて行動してみてください。運気の強い後押しがありスムーズに事が運ぶことでしょう。一転、12月は運気は弱まり停滞します。現状維持がよいため何をするにも11月がチャンスです。
Surlouis（サールイ）
11月・12月ともに運気は順調です。追い風に乗ってあなたの進みたい方向に進んでいきましょう。12月は決断のときを迎えます。中途半端になっていることや迷っていることはここではっきりと決めてしまってください。
Devality（ディヴァリティ）
11月・12月ともに運気は上々です。新しい出会いにも期待できそうなとき。運気の強い後押しがあるため自信をもってあなたの道を選択してください。環境の変化も歓迎されるときです。自分を大切に考えてみてください。
Deviage（デヴィアージュ）
11月は運気が弱く停滞しているため現状維持に徹するときです。一転、12月は運気が動き出すため思いを伝えたり出会いを求めるなら12月に行動するほうがよいでしょう。デートは花火を楽しむのがおすすめです。
Hanuexy（ハヌークシィ）
11月・12月ともに運気は停滞しているため現状維持のときです。自己主張は控えて相手の意見に合わせてみましょう。価値観の違いもあなたのこだわりやプライドを手放してあなた自身の受け入れる枠を広げてみてください。
あなたの恋模様はいかがでしたか？ バイオリズムや物事の相性を意識することでよりあなたらしく輝けます。運を味方に幸せを掴んでくださいね。＜占い：「YUKI's風水」野口由起子＞