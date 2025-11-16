おしゃれのつもりが“おば見え”に？今すぐやめたい『時代遅れの冬メイク』３選
冬は服もメイクも“濃く重く”なりがち。だけどそのメイク、実は「時代遅れ」かもしれません。肌づくり・眉・チークのバランスが少し古いだけで、全体が一気に“平成っぽ顔”に見えることも。そこで今回は、今季こそアップデートしたい『時代遅れの冬メイク』を紹介します。
ハイライトを飛ばしすぎる“ギラギラ肌”はNG
ツヤ肌ブームの流れで、ハイライトを広範囲にのせすぎるのは要注意。頬や鼻筋が光りすぎると、テカリに見えたり立体感が不自然になったりします。
細すぎ＆角度強めの“キリッと眉”は古見え確定
眉頭が濃く、細くて角度のある眉は、キリッとして見える反面、どうしても平成感が漂います。
今は太さと毛流れで抜け感を出す“ふわ眉”が主流。パウダーで輪郭を曖昧にして、ブラシで軽く毛を立たせるだけで印象が一気に優しく。厚手ニットや冬アウターにもマッチする柔らかな顔印象になります。
チークを“丸く入れる”と一瞬で老ける
冬の血色感を足そうとして、頬の中央にチークを丸く入れると、顔が間延びして見えがち。特に寒色系の服と合わせると、ほてったような古い印象に。
今は頬骨の高い位置から斜め上にぼかす“血色グラデ”が旬。ピンクよりもアプリコットやベージュを選ぶと、洗練された“ヘルシーな血色”が演出できます。
“抜け感”“質感”“血色バランス”を意識するだけで、冬メイクは一気に今っぽく進化します。
▲冬メイクの正解は“やりすぎない軽さ”。自然なツヤ肌、ふんわり平行眉、頬骨に沿った淡いローズチークが上品な立体感と抜け感をつくり、今っぽい洗練フェイスを叶えます
古いメイクほど「頑張っている印象」になりがち。力を抜いて、“光と空気をまとうような軽やかさ”を意識することが、最旬の大人顔への近道です。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
