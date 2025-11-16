歴代ナンバーワンです！男が「本気で愛してる彼女」にすること
好きな彼の元カノたちは気になる存在ですよね。
でも、彼が元カノたちを本気で愛していたとは限りません。
男性の場合、本気で愛している彼女には、これからご紹介するような「特別なこと」をするもの。
それを今あなたがされているなら、彼にとってあなたは歴代ナンバーワンの彼女です。
｜信じようとする
男性は、本気で愛している彼女のことを信じようとします。
例えば彼女が「今から遊んでくるね」と言った場合、「分かった、気を付けて」と言うでしょう。
「浮気でもする気？」「どうせ男でしょ」などと言えば離れられる恐れがあるため、信じようとするのです。
｜マメな連絡
本気で愛している彼女へは、連絡も自然とマメになるのが男性。
彼女と繋がることを「嬉しい」「楽しい」と思っているため、面倒がらずに連絡してくれます。
なので、もし「連絡がなかなか取れない」「スルーされることが多い」というのであれば、残念ながら本気で愛されているとは言えません。
｜合わせる
手放したくないと思っている彼女に、自ら嫌われるようなことをする男性はいないでしょう。
仮に「これがしたい」と言っている彼女へ「そんなことしたくない」と言えば、空気が悪くなるだけでなく不快感を持たれる恐れがあります。
ですので、男性は本気で愛している彼女に合わせることが多いですね。
デートの予定や内容も、彼女中心で決まることがほとんどです。
｜将来の話
本気で愛している彼女に対して、男性は「一生そばにいたい」「俺が幸せにする」とまで思っています。
そのため、将来の話を自分からするでしょう。
「いつか二人で〇〇に住みたいね」とか「結婚するの楽しみだね」といったように将来の話をしてくる彼なら、あなたのことを本気で愛していますよ。
男性は、本気で愛している彼女にだけすることがあります。
それをあなたがされているなら、どの元カノよりも大切に思っているはずです。
つまり、あなたは歴代ナンバーワンということ！
これからはもっと自信を持って、彼と付き合っていってくださいね。
