日本代表は１６日、千葉県内で国際親善試合ボリビア戦（１８日・国立）に向けた調整を行った。

年内最後の一戦で対戦するボリビアは、Ｗ杯南米予選の最終戦でブラジルに１―０で勝利。逆転でプレーオフ進出を決めたが、出場権はまだ獲得していない。この日の練習後に取材に応じたＭＦ久保建英は「僕らは先にＷ杯を決めているので、そこの面でも違いを見せて戦いたいと思いますし、僕のチームメートでボリビアとやったことある選手に聞いたら、アウェーが非常に（標高の）高低差が大きくて翻弄（ほんろう）してくるチームだけど、日本代表だったら勝たなきゃいけないよと言われた。気を引き締めつつも、しっかり今回は勝って終わりたい」と意気込んだ。

また、同戦で森保一監督は、Ａ代表１００試合目の指揮を迎える。１９年の代表デビューから指揮官の下でプレーする久保は「クラブチームの１００試合と代表の１００試合は年数が違うと思うんで、だいぶ長くいわゆる森保政権というのは続いている証しだと思う。４年以上続けてやってるっていうのは、それだけ実績とともにあることだと思います。森保監督もそういうこと（節目）を気にするタイプではないと思いますけど、１００試合ってことで、多分、協会も何かしら準備してくれてると思うんで、僕ら選手ができることは、しっかり勝って終わることなのかなと。いい思い出になるようにしてあげたいな、と今聞いて思いました」と、節目の一戦を勝利で飾ることも誓った。