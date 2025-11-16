25歳の誕生日を迎えた林幸多郎が決勝ゴールを決めた

25歳の誕生日を迎えたバースデー男が試合を決めた。

11月16日、誕生日を迎えたFC町田ゼルビアのMF林幸多郎は、この日に行われた天皇杯準決勝のFC東京戦に先発出場すると、延長前半13分に決勝点を決めて2-0の勝利に大きく貢献した。

この場面、最終ラインのDF昌子源が出したロングボールを途中出場していたFWオ・セフンがDF森重真人に競り勝ち、そのこぼれ球をDFアレクサンダー・ショルツと競り合いながらもループシュートでゴールに決めた。林は「転がってくるなと（感じた）。何回もチャンスがあったので、（オ・）セフンがうまく後ろに逸らしてくれたので、迷わず飛び込めました。ショルツ選手がスピードを緩めたので『ボールに触れそうだな』という感じで足を出しました。（シュートコースは）とりあえず、触ろうという感じでした」と、自身初のバースデーゴールを振り返った。

1週間前に行われたリーグ戦のFC東京戦（0-1）では出番なし。その前の浦和レッズ戦（0-0）もベンチを暖めた。この試合に抜擢された林は「試合に出られないことは続いていましたが、やることはそんなに変わらない。試合に出た時に自分のパフォーマンスを出すとか、チームのために頑張るっていうのは、ぶれないところなので。そこは変わらずにやれて、今回も試合に出るからには結果を出そうと思って、点を取れて良かったです」と、笑顔を見せた。

試合後の記者会見では黒田剛監督も「誕生日だから結果を出してやろうと目がキラキラしていた。素晴らしい結果を、絵に描いたような結果を生み出してくれた」と林を称えたが、このコメントを聞くと「それ（目がキラキラしていたか）は分からないです」と苦笑いし、「でも、気合いは入りました。誕生日に点を取れるなんて、もうないと思いますし、すごく良い日になったと思います」と、忘れられない25歳のスタートになったと喜んだ。（河合 拓 / Taku Kawai）