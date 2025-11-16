ÀÖÀ±·û¹»á¡¡±ü¿¼¤¹¤®¤ëÅðÎÝ¤Î¶Ë°Õ¡¡ÀäÂÐ·è¤á¤ë»þ¤Î¥ê¡¼¥É¤È¤Ï¡¡¡Öº£¤À¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¸µºå¿À¤ÇÄÌ»»381ÅðÎÝ¤ÎÀÖÀ±·û¹»á¡Ê49¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯OB¤ÎÏÂÅÄµ£»á¡Ê44¡Ë¤ÎYouTube¡ÖÏÂÅÄµ£¥é¥Ü¡×¤Ë½Ð±é¡£±ü¿¼¤¹¤®¤ëÅðÎÝ¤Î¶Ë°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅðÎÝ¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Åê¼ê¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡È¤±¤óÀ©¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤À¤±¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£¤À¤«¤é¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤º¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÖÀ±»á¤Ï¤½¤ÎÌÂ¤¤¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅê¼ê¤Î¥¯¥»¤äÇÛµå¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¡£¼«¿È¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë¤â¿ÍÃÎ¤ì¤º¹©É×¤ò¤³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÅðÎÝ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÆóÎÝ¤Ë¶á¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ÈÂç¤¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤âËÍ¤Î»ýÏÀ¤Ï¥ê¡¼¥É¤ò¼è¤ì¤Ð¼è¤ë¤Û¤É¡¢¤±¤óÀ©¤ÇÌá¤ë°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£°Õ¼±¤¬µÕ¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐÅðÎÝ¤·¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤Ï¡Ê¥ê¡¼¥É¤ò¡Ë½Ì¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ô¤¯Êý¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤±¤ë¤Î¤Ç¡£¥¿¥¤¥à¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐÂ®¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ïº£¤À¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¥ê¡¼¥É¤Î¡ÊÁ°¸å¤Î¡Ë°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¸å¤í¡Ê³°Ìî´ó¤ê¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤ÈÅê¼ê¤Ï±ó¶á´¶¤Ç±ó¤¯¡Ê¥ê¡¼¥É¤¬Âç¤¤¯¡Ë¸«¤¨¤ë¡£¶á¤¯¡ÊËÜÎÝ´ó¤ê¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤ÈÅê¼ê¤â¶á¤¯¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¡¢°ìÊâÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢µæ¶Ë¤Î»þ¤ÏËÍ¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÈ¾ÊâÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¤ÎÊâ¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡Åê¼ê´ó¤ê¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ÆÈ¾ÊâÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£¢¤¤¤Ä¤â°ÌÃÖ¤ÇÈ¾Êâ½Ì¤á¤ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀÖÀ±»á¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÉ´ÀïÏ£Ëá¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿ÏÂÅÄ»á¤â¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ÃÃ²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£