2025年11月13日に53歳の誕生日を迎えた木村拓哉に向けて、長女のCocomiと次女のKoki,が自身のインスタグラムにバースデーメッセージを投稿。本来、出回ることのない家族写真も一緒に投稿されたことで、世間の注目を集めた。

【写真】「53歳もイケイケ」木村拓哉、娘たちが公開した超貴重な“家族写真”

CocomiとKoki,の「恒例行事」

Cocomiは木村の誕生日に、

《父の誕生日！！！！！！HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY 53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ〜》《プレゼントはまだ待って、ゲット出来てないから》

とメッセージを投稿。一緒に投稿された写真には、幼い頃のCocomiとKōki,、母・工藤静香と父・木村が笑顔で顔を寄せ合っている家族写真が添えられていた。

一方、Koki,は《Happy birthday to the best dad in the world》というメッセージとともに、5枚の写真を投稿。

1枚目は木村家の愛犬・エトワールの手を握る木村、2枚目は幼少期に海辺で撮影された木村と姉妹のスリーショット、3枚目と4枚目は木村家の愛犬・アムールにキスをする木村、5枚目は大人になった姉妹と母・工藤を交えた家族4人の写真だ。

「木村家では、姉妹が木村さんの誕生日をインスタグラムでお祝いするのが恒例行事となっています。2人とも毎回、家族のプライベート写真をアップしてくれるのですが、どの写真にも芸能人ではなく、父・母の顔をした木村さんと工藤さんが写っています」（芸能ライター）

アイドル界の“タブー”を打破

木村と工藤が結婚したのは、2000年12月5日。その後、2001年5月1日にCocomi、2003年2月5日にKoki,が誕生している。

「木村さんが結婚を発表した2000年は、ジャニーズの結婚に対して批判的な声が多かった時代。実際、木村さんが会見をした直後は、一部のファンから工藤さんに大量の誹謗中傷や殺害予告までが寄せられました。しかし、CocomiさんやKoki,さんが投稿する写真から垣間見える父親の顔だったり、家族と幸せそうに笑う木村さんの顔を見て、ファンの心境も次第に変わっていったようです」（同・芸能ライター）

実際、今回のCocomiとKoki,の投稿にはそれぞれ50万件以上の“いいね！”が付いており、ネット上でも「家族を大事にしてる木村拓哉って、中身もカッコ良すぎる」「娘に尊敬され、スキャンダルも一切出ることなくスターとして居続けられるって物凄いことだと思う」「こうして娘さん達に慕われているのを見ると、良いお父さんなんだろうな」「あのSMAP時代に、家族で出かけたりして、ちゃんと思い出も作ってるって凄すぎる」といった称賛の声があがっている。

アイドルが家族の情報を世間に発信する行為は、暗にタブー視されていた。しかし、木村は古いしきたりを自ら打破。自分たちのスタイルを大切にしつつ、ファンや世間も味方に付けたその姿は、まさに“トップアイドル”といえるだろう。