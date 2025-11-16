「19歳でこのピッチングは凄いな！」日本に立ちはだかった韓国の剛腕…3回無安打無失点に抑える【侍ジャパン】
韓国19歳右腕の前に日本が抑え込まれた(C)産経新聞社
野球日本代表「侍ジャパン」は11月16日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦に臨んだ。
日本の先発・金丸夢斗（中日）は初回二死から内野安打で走者を出したが、4番のハン・ドンヒを高め150キロ直球で空振り三振に仕留めて無失点。
2回は三者凡退に抑えたが、3回は先頭に四球を許すと、パク・ヘミンに左翼への二塁打で無死二、三塁のピンチを招いた。1番のシン・ミンジェは空振り三振に仕留めたが、続く打者を歩かせて一死満塁とすると、ソン・ソンムンに右前適時打を浴びてしまい、2点を先制されてしまった。
その後、一死一、三塁でハン・ドンヒは空振り三振だったが、二盗を仕掛けた一塁走者を刺そうと捕手の岸田行倫（巨人）が二塁へ送球すると、その間に三塁走者もスタート。重盗を決められて0−3となった。
日本は初回、韓国先発のチョン・ウジュの前に三者凡退。150キロ超えの直球に各打者が差し込まれる場面が目立った。2回は四球と相手の失策などで二死二、三塁のチャンスをつくったが、石上泰輝（DeNA）が空振り三振に倒れて先制できなかった。
チョンはまだ19歳の右腕で、3回は三者凡退で、3回無安打無失点と抑え込まれた。来年3月のWBC1次ラウンドのプールCでは韓国と対戦することが決まっており、再び対戦する可能性もあるだけに、不気味な存在となった。
SNS上でも「19歳でこのピッチングは凄いな！」「チョン・ウジュなかなか手強いな…」「チョン・ウジュ、これからますますいいピッチャーになりそうだな」「チョン・ウジュまじでええ投手やな 19歳でびっくりしたわ」と、韓国の剛腕に大きな反響が寄せられた。
