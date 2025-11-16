「2025年秋ドラマ」で演技が光っていると思う主演俳優ランキング！ 「大泉洋」を大差で上回った1位は？
All About ニュース編集部は10月23〜24日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年の秋ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。
現在放送中の秋ドラマにはさまざまな俳優が出演していますが、今回は、主演に関するランキングとなります。それでは、「2025年秋ドラマで演技が光っていると思う主演俳優」ランキングの結果をお届けします。
2位は大泉洋さんでした。大泉さんは、『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）で主演を務めています。これまで、さまざまなドラマや映画で活躍してきた大泉さんですが、今作でテレビ朝日の連続ドラマ初主演を担当。会社をクビになり家族も失った“どん底サラリーマン”の主人公・文太を演じています。
『ちょっとだけエスパー』は、文太が謎の会社「ノナマーレ」の一員となり、ちょっとだけエスパーとして世界を救うストーリー。不思議な騒動に巻き込まれる文太を、大泉さんがコミカルに演じています。
回答者からは、「世界観に引き込まれるから。映画を見ているような満足感がある」（20代女性／大阪府）、「大泉さんにしかできない演技だと思うから」（40代女性／長野県）、「自然体な演技で率直に光っていると思う」（40代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位は竹内涼真さんです。竹内さんは、話題作の『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で、夏帆さんとダブル主演を担当。古い価値観に縛られ、「料理は女が作って当たり前！」と思っている主人公・海老原勝男を演じています。
亭主関白な思考を持つ勝男は、結婚を考えていた夏帆さん演じる山岸鮎美と破局したことで、価値観がガラリと変わることに。何事にも真っすぐな勝男を竹内さんが繊細な演技で表現し、秋ドラマでもトップクラスの人気キャラクターに作り上げました。ドラマは高い支持を得て、放送のたびに竹内さんの演技が大反響を呼んでいます。
回答者からは、「少し昔の価値観を持った男性の演技が上手だし、コメディの所もまじめな所も演じられていてすごいと思った」（30代女性／群馬県）、「演技なのか素なのか自然体過ぎて役にピッタリだから」（50代女性／千葉県）、「男女の役割の古い考え方のウザさから、少しずつ変わっていく変化の演技がうまい」（60代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
