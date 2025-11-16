MBSの玉巻映美アナウンサー（33）が第2子を出産したことを16日、自身のインスタグラムで報告した。

玉巻アナは「私ごとですが、このたび第二子を出産しました」と報告し「おかげさまで母子ともに元気で、慣れない2人育児に奮闘中です(手が2本じゃ足りません…)」とつづった。

また「まだまだ小さいと思っていた2歳の長女が、新生児と比べると巨大に見えるから驚き！(当たり前か)そんな上の子の成長が嬉しくもあり、すでに寂しくもあり。一瞬一瞬がかけがえのない時間なんだなと、改めて感じます」と長女の成長に喜びを記した。

現在については「イヤイヤ期の理不尽も、0歳時期の寝不足も、今しか味わえない貴重な瞬間なのだ！！！と言い聞かせて、涙をぐっと堪えようと思います笑」と心境を記した。

そして「気づけば今年も残りわずか…皆さまもどうかお体に気をつけてお過ごしください」と伝えた。

玉巻アナは大阪府出身。早稲田大学を卒業後、2015年に入社。22年4月まで同局の全国ネット番組「プレバト!!」でMCのダウンタウン・浜田雅功の3代目アシスタントを務めた。私生活では19年11月、2歳上の会社員と夏に結婚したことを公表し、23年5月に第1子となる女児を出産。6月に自身が火曜レギュラーを務める同局の情報番組「よんチャンTV」で、第2子の妊娠、産休を発表していた。