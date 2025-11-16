Ä¶ÆÃµÞ¤Ç³èÌö¡¢ÇðÌÚÍª¡ÖÄï¤ËÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¡¡ÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¸©¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Î»×¤¤½Ð
9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÇðÌÚÍª¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤¬16Æü¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇðÌÚ¤µ¤ó¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø19¢ª20¡Ù¤Ï¡¢ÇðÌÚ¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¸©¤Ç2²ó¤Ë¤ï¤±¤Æ»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢19ºÐ¤«¤é20ºÐ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇðÌÚ¤µ¤ó¤òµÏ¿¤·¤¿1ºý¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇðÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö19ºÐ¤Î»þ¤Ë»£¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2²óÌÜ¤Î»þ¤Ï¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò°ì½ï¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äï¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹½Ö´Ö¤òÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¿¤Þ¤Ë¸«ÊÖ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤ë¤·¡¢ÎÞ¤°¤ó¤Çµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã2¿Í¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÍ¤é¤Î²ÈÂ²¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ãç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²ÈÂ²°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åÄï¤«¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖËÍ¤ÎÄï¤Ï´ðËÜÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È²¿¤Ç²¶¤Ë¤Ï¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡Ë¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¤È¡£¤â¤¦¤»¤Ó¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡£¡È²¶¤³¤ìÍß¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡É¤Ã¤Æ2¸Ä¤°¤é¤¤¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥«¥Ã¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÇðÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¤È¤¤¤¤¡¢²¿¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£Ë¹»Ò¤È°áÁõ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤«¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡È¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¼Ì¿¿½¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£