可愛いだけじゃモテない！？メンズうけを狙うなら【キレイめガーリー】な装いで♡
今っぽくて上品な“キレイめガーリー”なら、メンズの視線も釘づけに♡ そこで今回は、中村里帆・中川紅葉・北里琉をお手本に、フリルやチュールなどの甘アイテムをキレイめに着こなすコーデテクを3つご紹介します。女のコらしさを残しつつ、洗練された魅力を手に入れて。
好きになるのは“可愛いコ”より“キレイなコ”です。
甘かわ服が命なガーリー女子に、ちょっぴり残念なお知らせ。どうやらメンズは“可愛いコ”より、“キレイなコ”が好きらしい。
であれば、可愛い服もキレイめに着こなせば、勝ち確ってハナシです♡
MEN'S COMMENT
「服に可愛らしさはあるといいんですけど、ラブリーすぎるより大人っぽく仕上げてるほうが好みです」斎藤大河くん（青山学院大学3年）
「ギャップや逆転の発想のされたコーデが好きで、例えばガーリーな服を気品のある雰囲気に着こなしていると素敵だと思います」越智或久汰くん（横浜国立大学2年）
Cordinate フリルの甘さは同色トップスでなじませて
フリルがたっぷりあしらわれたパンツは、大きめシャツで存在感をやわらげて。シャツはきちんと着る、かつポインテッドトウのパンプスを取り入れたら、断然キレイめなスタイルが完成。
Cordinate リボンをあえて主役に立てないコンサバムードが優秀
オフィス界隈なブラウス×スカートが圧倒的大人っぽ。可愛さが出やすいリボンはボウタイで取り入れるのが、メンズを惹きつける優秀テク。強めなブーツで、遊び心もプラス。
Cordinate フォーマルに振ればもりもりチュールもキレイめに
お目立ち確実なボリュームスカートは、落ち着きのあるカラーを選ぶのがミソ。トップスにオケージョンちっくなカーディガンを置けば、即キレイ女子に様変わり♡
撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／ 中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）、中村里帆
中村里帆
中川紅葉
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
北里琉