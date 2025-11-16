可愛いだけじゃモテない！？メンズうけを狙うなら【キレイめガーリー】な装いで♡

今っぽくて上品な“キレイめガーリー”なら、メンズの視線も釘づけに♡ そこで今回は、中村里帆・中川紅葉・北里琉をお手本に、フリルやチュールなどの甘アイテムをキレイめに着こなすコーデテクを3つご紹介します。女のコらしさを残しつつ、洗練された魅力を手に入れて。

好きになるのは“可愛いコ”より“キレイなコ”です。

甘かわ服が命なガーリー女子に、ちょっぴり残念なお知らせ。どうやらメンズは“可愛いコ”より、“キレイなコ”が好きらしい。

であれば、可愛い服もキレイめに着こなせば、勝ち確ってハナシです♡

MEN'S COMMENT

「服に可愛らしさはあるといいんですけど、ラブリーすぎるより大人っぽく仕上げてるほうが好みです」斎藤大河くん（青山学院大学3年）

「ギャップや逆転の発想のされたコーデが好きで、例えばガーリーな服を気品のある雰囲気に着こなしていると素敵だと思います」越智或久汰くん（横浜国立大学2年）