可愛いだけじゃモテない！？メンズうけを狙うなら【キレイめガーリー】な装いで♡

今っぽくて上品な“キレイめガーリー”なら、メンズの視線も釘づけに♡ そこで今回は、中村里帆・中川紅葉・北里琉をお手本に、フリルやチュールなどの甘アイテムをキレイめに着こなすコーデテクを3つご紹介します。女のコらしさを残しつつ、洗練された魅力を手に入れて。

好きになるのは“可愛いコ”より“キレイなコ”です。

甘かわ服が命なガーリー女子に、ちょっぴり残念なお知らせ。どうやらメンズは“可愛いコ”より、“キレイなコ”が好きらしい。

であれば、可愛い服もキレイめに着こなせば、勝ち確ってハナシです♡

MEN'S COMMENT

「服に可愛らしさはあるといいんですけど、ラブリーすぎるより大人っぽく仕上げてるほうが好みです」斎藤大河くん（青山学院大学3年）

「ギャップや逆転の発想のされたコーデが好きで、例えばガーリーな服を気品のある雰囲気に着こなしていると素敵だと思います」越智或久汰くん（横浜国立大学2年）

Cordinate フリルの甘さは同色トップスでなじませて

フリルがたっぷりあしらわれたパンツは、大きめシャツで存在感をやわらげて。シャツはきちんと着る、かつポインテッドトウのパンプスを取り入れたら、断然キレイめなスタイルが完成。

フリルパンツ 4,969円／W♥C ストライプシャツ 3,959円／WEGO バッグ 16,500円／YEOMIM（HANA KOREA）パンプス 17,600円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate リボンをあえて主役に立てないコンサバムードが優秀

オフィス界隈なブラウス×スカートが圧倒的大人っぽ。可愛さが出やすいリボンはボウタイで取り入れるのが、メンズを惹きつける優秀テク。強めなブーツで、遊び心もプラス。

リボンタイシャツ 12,980円／lilLilly（lilLilly TOKYO）マーメイドスカート 13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）ロングブーツ 16,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate フォーマルに振ればもりもりチュールもキレイめに

お目立ち確実なボリュームスカートは、落ち着きのあるカラーを選ぶのがミソ。トップスにオケージョンちっくなカーディガンを置けば、即キレイ女子に様変わり♡

チュールスカート 15,950円／RANDA ニットカーディガン 7,700円／RESEXXY ニットベアビスチエ 4,950円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 ローファー 13,200円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）

撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／ 中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）、中村里帆

中村里帆

中川紅葉

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

北里琉