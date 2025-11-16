大谷がインスタグラムでゴルフボールを公開

大谷翔平投手が自身のインスタグラムで公開した“アイテム”が話題を集めている。大谷が公開したのは愛犬デコピン仕様のゴルフボール。特別仕立てのボールにファンは「欲しい！」と熱望するも、思わぬ悩みを抱えているようだ。

大谷は15日（日本時間16日）、インスタグラムのストーリーズ機能で、デコピンが描かれたゴルフボールを公開。青く刻まれた「Dekopin」の英文字は、ドジャースの球団ネームをモチーフにしており、もう一面には大谷のユニホームを着て微笑むデコピンが描かれている。

公開された画像には、「#dunlop（ダンロップ）」のハッシュタグも入っており、同社「クリーブランド」のゴルフセットも公開。昨年のデコピンとの始球式がイラスト化されている。大谷は昨年7月、住友ゴム工業のDUNLOPブランドにおいて広告出演契約を結んでおり、同社とコラボしたスペシャルな逸品と思われる。

突然公開されたアイテムにファンも反応。SNSには「可愛い！」「これは欲しいかも」「大谷の影響力は野球界だけじゃおさまらない」「ゴルフ選手の大谷翔平も見たかった」などの声のほか、「デコピンにキズ付けたくないから使いづらいよ〜」「打てないかな。傷つけたくないから」と悩むコメントも。使用を躊躇するほどの愛らしいデザインは様々な反響を呼んでいるようだ。（Full-Count編集部）