SixTONES松村北斗、不運続きの沖縄旅行語る 豪雨の中マンタダイビングへ「すっごい濁ってるの…」
【モデルプレス＝2025/11/16】SixTONESの松村北斗が、15日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。休日に沖縄を訪れたことを振り返った。
【写真】松村北斗ファンの俳優
この日、「ちょっと前に連休が取れそうだな」と親友とリフレッシュのために沖縄旅行へ行ったことを報告した松村。松村の行動力に、田中は「珍しい」と驚いていた。
松村は「パーンと晴れた空と太陽」、「真っ青で透明な潜ってもどこまでも遠くまで見える海」を求め沖縄旅行を決めたそうで、パラセーリングや海に潜ることが目的だったと説明。「マンタと泳げるかもしれない」と当初の予定をほぼ全てキャンセルし予定を組み直したり、星空を見るべく「星空保護区域」の石垣島の予定も追加したとこだわりの旅行だったと明かした。
ところが行きの飛行機で寝ていると「パッて起きたら飛行機自体がガタガタってなって。豪雨の中飛んでるのよ」と想定外の大雨に。さらに翌日の石垣島に宿泊したものの「1個もないね、星が」と雲に隠れ、念願の星も見えなかったと明かした。
さらに3日目は「いよいよマンタダイビングの日」だったものの、移動中に「豪雨の中に入ったのよ」とこの日も天気は最悪。ツアーガイドから「最近マンタのポイント行ってないんですよ」とも伝えられたそうで、「ダブルで失ってる」と全く思い描いていた通りにはならなかったと回顧。結局、海も「すっごい濁ってるの…」と透き通った海すらも見れず、「唯一晴れた瞬間あるんだけど…帰りの那覇空港パーンって晴れて！」と帰る直前にようやく晴れ間が見えたと残念そうに口に。結局せっかくの旅行も、希望の海や空が見えないまま旅行が終わったと語った。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】松村北斗ファンの俳優
◆SixTONES松村北斗、連休で沖縄ツアー計画
この日、「ちょっと前に連休が取れそうだな」と親友とリフレッシュのために沖縄旅行へ行ったことを報告した松村。松村の行動力に、田中は「珍しい」と驚いていた。
◆SixTONES松村北斗「豪雨の中」の沖縄ツアー
ところが行きの飛行機で寝ていると「パッて起きたら飛行機自体がガタガタってなって。豪雨の中飛んでるのよ」と想定外の大雨に。さらに翌日の石垣島に宿泊したものの「1個もないね、星が」と雲に隠れ、念願の星も見えなかったと明かした。
さらに3日目は「いよいよマンタダイビングの日」だったものの、移動中に「豪雨の中に入ったのよ」とこの日も天気は最悪。ツアーガイドから「最近マンタのポイント行ってないんですよ」とも伝えられたそうで、「ダブルで失ってる」と全く思い描いていた通りにはならなかったと回顧。結局、海も「すっごい濁ってるの…」と透き通った海すらも見れず、「唯一晴れた瞬間あるんだけど…帰りの那覇空港パーンって晴れて！」と帰る直前にようやく晴れ間が見えたと残念そうに口に。結局せっかくの旅行も、希望の海や空が見えないまま旅行が終わったと語った。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】