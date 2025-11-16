【迷惑行為】購入した土地に勝手に塀を!? 隣人の“ありえない主張”に困惑【ママリ】
隣人からの執拗な嫌がらせにうんざり
隣人はうちより少し先に土地を買いました。
なのに『うちが本当は角地(うちの土地)買いたかったのに！』と言われました。
その後、『うち狭くなるから、そっちの敷地に境界の塀建てていい？うちでお金出すし！ほんの15～２０センチくらいだしそんな変わらないでしょ！』と…
壊れた時など将来の事を考えるともめる原因になるからと断ると、『じゃあ半分ずつで！お金はうちで出すし！』と…
うちは別に塀建てようと思ってないのに、家の中見えて嫌だから塀建てたいと言われ、建てるのは自由だけど、なぜうちの土地を提供しないといけないのか理解できません。
いざ塀建てる時に、なんの断りもなくうちの土地を穴掘られました。(塀建てるときうちの方も掘らないとできないんじゃない？と隣人には話したら、そんな事ないでしょ！と言われました。)
うちはもう外構終わっていてキレイにしたのに…
戻し方も雑で最悪でした。
作業期間中はうちに重機を置いたまま帰っていってました。
また、隣人の旦那さんには、うちの子に直接『見ててイライラする』と言われました。
同じ登校班なので、奥さんには登校班のグループラインに悪口もかかれました。
他の皆さんは、気にかけてくださってましたが、会うたびに班から抜けないの？と隣人妻に聞かれるのが嫌だし、子供自体も隣人の子から意地悪されていたので班から抜けました。
家ではいいこちゃんしてるの？と聞かれ
は？ってなってると、学校ではすごいみたいだね～
みたし、話しに聞くよ！と言われ、どんな風にですか？と聞いても、『まぁ、それは私から言うことじゃないから』と濁されます。
全てにおいて本当に嫌な人です。
ストレスです。
どうしたらいいのかわかりません。
姿をみるだけで動悸がします。
投稿者さんは念願のマイホームを建てるため、角地を購入。しかし、投稿者さんよりも前に土地を購入した隣人から、「本当はうちが角地を買いたかった」「そっちの敷地に塀を建てていいか？」と理不尽なことを言われたそうです。
実際に塀を建てるときには、投稿者さんの許可もなく勝手に穴を掘られてしまいました。
隣人からの嫌がらせにさまざまな声が
この投稿にママリでは、さまざまな意見が寄せられていました。その中には「弁護士に相談してみては？」との声もありました。
弁護士相談などはどうでしょう？
そこまでめちゃくちゃな人なら話し合いではどうにもならない気がするし、無視したところでその塀の穴みたいにめちゃくちゃなことされるし💦
塀は自分が建てたいんだったら自分の敷地でやるべきだし、20cmくらいそんなに変わらないって言うなら尚更そっちの土地使えよ。って話ですよね😇
許可なく重機置いて帰られたら普通に警察でいいと思いました。
どこの外構業者でされたのか分かりませんが、その業者に直接言ってもいいと思いますよ😥
お隣さんが「ここに掘ってください。ここに置いて帰っていいです」って勝手に言ってるんだろうけど、「うちは許可してないので、こういうことされるなら警察や弁護士に相談します」とはっきり言った方がいいです。
質問内容を見たところ、隣人との話し合いだけではどうにもならないように感じられます。土地を勝手に掘ったり、敷地内に重機を置いていったりするのは、迷惑行為です。外構業者に直接言っても変わらないようであれば、警察や弁護士に相談して対応してもらったほうがよいかもしれません。
他には「毅然とした態度で接する」との声もみられました。
うちの子に関わらないで下さい、と毅然とした態度で、距離をおいて接した方がいいように思います。
境界のことは、最近の出来事でしょうか？今からでも、行政書士にでも依頼して、境界のこときちんとされた方がいいように思います。
自分たちがほしかった角地を買われたからといって、嫌がらせをしていいわけがありません。ましてや子どもの悪口を直接言ったりグループラインに悪口を書いたりと、とても大人がする行動とは思えませんよね。
投稿者さんのお子さんがツラいと感じないよう、コメントした方が言うように嫌がらせに負けないという強気な態度で接しつつ、適度に距離をとった方がよいかもしれませんね。
順番待ちに横入りしてくる子がいてモヤっとする
公園の遊具で遊んでいる時、大型の滑り台などで列ができているのに横からしれっと横入りして順番を抜かしていく子を時々見ます。
けっこう普通ですか？そういう子って、ご両親が順番を守ろうねってあんまり言わないんでしょうか？
一般的な公園もですが、大きめの公園では子どもに人気の遊具が置いてあることがありますよね。そうした遊具では、知らない子どもたち同士でもきちんと順番待ちをしている姿を目にします。
しかし、中には順番待ちをきちんとせず、後から来て横入りしてくる子もいますよね。Mさんもそうした子どもに遭遇したようで、子どもの行動にモヤモヤしています。
ただ、それ以上に、子どもにルールを教えるべき保護者は何をしているのだろう？と疑問を感じているようです。こうしたMさんの思いに、ママリユーザーからはどんな声が返ってきたのでしょうか。
親は見ていないことが多いのでは…？などいろいろな声が
公園で順番待ちをしない子に対し、モヤモヤをいだいているMさん。そんなMさんの声に、ママリユーザーからはいろいろな意見が返ってきました。
たまーに前の方にいる兄弟？と合流する感じで横入りする人がいますが、あれが良くないですね。
並んでる横をズンズン抜いてく子がいたので、前の方にお母さんでもいるのかな？と思ってたら普通に割り込みでした😂
だいたい割り込みするような子の親って子ども見てないで放置してるので知らないんですよね。
「後ろに並ぶんだよ」って一言教えてあげると素直に聞いてくれます。
こちらのユーザーの意見にあるように、横入りをしてくる子は、保護者の目が届いていない場合もあります。ですからそういう子たちは「意地悪で横入りをしよう」と考えているというより、「ただ自分が遊びたいから前の方へ行く」という感覚で順番抜かしをしていることも。
このため、「順番に並んでいるよ」と一声かけるだけで、素直に順番に並ぶ子もいます。一方で、近くに保護者がいて、子どもを見ていることもあります。子どもを見ていてもルール違反を容認する保護者には、下手に声を掛ける方がトラブルになるかもしれませんね。
親が見てないんでしょうかね？
私なら自分の子供が横入りしようとしてたり逆から登ろうとしてたらすぐ止めに入ります💦
そのあと当たり前に注意します😇
これまでは、約束を守れない子やルールを守れない子には大人が「ここではこういうルールを守るんだよ」と教えることができる雰囲気もあったように思います。しかしコロナ禍以降でしょうか、他人との距離感がより開くようになってからは、たとえルール違反をしている子にもなかなか声を掛けられない雰囲気が出てきています。
そんな中、こちらの意見の方のように、「違うことは違う」とはっきり伝えられる大人は素晴らしいですね。子どもがどのように育つかは、その子が大人になった時の社会がどうなるか、ということと同義です。できれば大人として、多くの人が円滑に過ごせる社会を築いていってほしいと願いますよね。
順番抜かしを注意することは、小さな一歩かもしれませんが、こうした場面で多くの大人が正しいことを子どもに伝えられたら、子どもたちが生きていく社会が今よりずっと心地よくなるかもしれません。
ルール違反をした子の親がまさかの逆ギレ…！モヤモヤが止まらない
息子が並んでいたゲームの順番を割り込んできた男の子（息子と同じくらいか1つ下くらい）がいました。
息子は「僕が先に並んでたよ！」と言いましたが、無視されゲームを始めてしまったので仕方なく先に譲ってあげたのですが、1回終わったと思ったらまたやり始め、3回目の時点でわたしがしびれを切らし「そろそろいいかな？こっちも順番ずっと並んでたからやらせてあげてほしいな」と声をかけました。
横からその子のお父さんらしき人が出てきて、「おい！◯◯！次の人がやりたいんだって！行くぞ！」とその子の手を引っ張って立ち去ろうとした時にわたしの顔を見ながら「親がしゃしゃって出てくるとこじゃねーだろ！」と怒鳴ってきました。
ムカついて「はい？そもそも割り込んできたのはそちらですよ」と言い返したのですが、同じ土俵に立ってしまったかなと後悔…
子どもが待っていたゲームの順番を抜かされてしまったMさん。息子さんも順番抜かしをしてきた子に声を掛けましたが無視をされたそうで、これだけでも何だかモヤモヤしますね。さらに何度もプレイする様子にしびれをきらし、最終的には順番を替わるよう遊んでいた子に話しかけました。
そこで相手の子の保護者が登場していますが、なぜか逆ギレ。ついつい言い返してしまったMさんですが、相手と同じ土俵に立ってしまったのでは…と後悔しています。このMさんの体験に、ママリユーザーからはいろいろな意見が寄せられました。
モヤモヤする気持ち、分かります！集まった声
ルール違反をした子を注意すると、その親から怒鳴られてしまったMさんに、ママリユーザーからはいろいろな意見が集まりました。
絶対言い返します😊
多分何も考えず性格上先に言っちゃいます😂
相手が理不尽な主張をしてきたら、ついこちらもヒートアップしてしまいそうですよね。
言い返します。
息子のために(笑)
やるせない思いをしてるのは息子なので😞
順番をしっかり守っていたのは確かにMさんの息子さんです。ルールを守っていた人がないがしろにされないよう、「ルールを守ることは大事だ」という姿勢を見せるためにも、理不尽に対して言い返すのは確かに必要かもしれませんね。
腹立つわー💢
そもそもちゃんと子供の躾してないから怒鳴るんでしょうね‼️
そんなん言われたら私も言い返します‼️
同じ土俵には立ってない。
Mさんは、間違いを言うただけです。
息子さん、ちゃんと並んでたって言えるの凄いです❣️
Mさんの体験を読んで、正直に「腹立つ」という感想も届きました。本当に、素直な感想とするとこうした声も出てきますよね。Mさんの息子さんに「ちゃんと並んでた」と言えるのがすごいという感想もその通りですね。
人が集まる場所ではルールを守る人ばかりではないのは、そうなのかもしれません。しかし、多くの人が集まる場所だからこそ一人一人が気持ちを律して、みんなが気持ちよく過ごせることを考えていきたいですね。
