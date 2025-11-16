【侍ジャパン】９年目で初選出の西口直人はほろ苦デビュー　一時勝ち越し打含む１回２安打２四死球１失点

◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」日本―韓国（１６日・東京ドーム）

侍ジャパン初選出となった楽天・西口直人投手は一時勝ち越し打を許すなど、１回２安打２四死球１失点のほろ苦デビューとなった。

先発の中日・金丸夢斗投手の後を受け、同点の４回から２番手として登板。安打と死球で２死一、二塁のピンチを背負うと、１番・申旻宰（シン・ミンジェ）に一時勝ち越しの左前適時打を浴び１点を失った。その後、２死一、三塁から四球を与え２死満塁とするも、次打者を一ゴロに打ち取り追加点は許さなかった。

山本高から甲賀健康医療専門学校を経て、２０１６年ドラフト１０位で楽天に入団した右腕。２０２２年には、６１試合に登板して４勝０敗３０ホールドと中継ぎ陣の一角として活躍した。だが、２３年９月にトミー・ジョン手術を受けると、２４年は育成契約に。２月１８日に念願の支配下選手への復帰を果たした。

今季は球団新記録となる開幕から２６試合連続無失点を達成するなど５２試合に登板し、３勝１敗１セーブ３１ホールド、防御率１・０７の成績でつかんだ夢舞台だった。