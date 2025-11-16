ＡＢＣテレビの岩本計介アナウンサーが１６日、大阪・万博記念公園で開催された「おはよう朝日です」のイベント「おは朝パーク２０２５〜あしたも元気でいってらっしゃい」のステージ上で、１１年間にわたる同番組からの卒業を発表した。後任には同局の古川昌希アナの就任も同時に発表された。

卒業日は番組就任から丸１１年となる来年３月２７日。朝の顔として親しまれてきた岩本アナの突然の発表に、会場に詰めかけた視聴者からどよめきが起こった。岩本アナは卒業までの約４か月で「おは朝人生の集大成としての挑戦」として、世界最高峰エベレストの入口でもあるヒマラヤ山脈・カラパタール（標高５５４５ｍ）の頂に立つことを目指すと宣言。「おは朝と自分自身の今後の人生を見つめなおす挑戦として、エベレストの入口に立つことを目指します！」と語り、会場からは大きな驚きと拍手が起こった。

番組の卒業を聞いた率直な気持ちとして、岩本アナは「不思議と落ち着いて聞くことができました。卒業を聞いてからは、番組に関わる気持ちも変わり、オンエアでも日常でも『自分が番組に残せるものは何か』を考えながら過ごすようになりました」とコメント。また、後任の古川アナについては「私が後任を指名して良いのであれば、迷わず彼を選びたいと思うほどでした。そんな彼を会社が後任として決めたことが心からうれしかったです。彼なら大丈夫です」と太鼓判を押した。

世界最高峰エベレストの入口に立つ挑戦も待っている。岩本アナは「この挑戦を一人ではなく、スタッフを含めたチーム全員で乗り越えられることは、大変心強く思っています」と笑顔。最後に１１年間視聴を続けてくれた視聴者に向けて「ふと気づけば１１年間。これはひとえに、テレビや『おはパー』のようなイベントでいつも温かく応援してくださる方々のおかげです。心より感謝申し上げます」と言葉をつづった。