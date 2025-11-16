新型「全長4.7m“ちょうどいい”ミニバン」日本初公開！ めちゃ広ッ荷室に「観音開きドア」仕様も！ “2026年春発売”の「2つの異なるボディタイプ」を持った万能モデル！ 起亜「PV5」って？

26年春発売の「新型ミニバン」 気になる仕様とは？

Kia PBVジャパンは2025年10月29日、東京ビッグサイトで開催されたジャパンモビリティショー2025のプレスデーにて、日本市場向けの新型EV「Kia（キア）PV5」を日本公開しました。

日本初上陸となる韓国キアの自動車であり、日本市場向け第1弾モデルとして、2026年春の発売を予定しています。

一体どのようなクルマなのでしょうか。

26年春から日本でも展開予定の新型モデルって？

PBV（Platform Beyond Vehicle）は、EV専用プラットフォームを採用したキアのバンシリーズです。

PBVは単なる新しいクルマではなく、「モビリティ」の新しいカテゴリーとして位置づけられており、モジュールの組み合わせによって最大16種類のボディに対応。多様なニーズに応えられるよう設計されています。

東京都千代田区に本社を置くKia PBVジャパンは、キアのPBVを販売する双日の100％子会社です。

そのKia PBVジャパンが販売を予定しているPBVの第1弾モデルが、新型商用・乗用バンのPV5です。

PV5は、1回の充電で最大積載状態でも635kmを走行可能で、ギネス世界記録に認定されました。また、英国の「ザ・サン バン・オブ・ザ・イヤー」を受賞するなど、グローバルでも高く評価されているEVバンです。

日本向けには、まず「PV5カーゴ」と「PV5パッセンジャー」の2タイプから展開し、今後もラインナップを拡大する予定です。

ボディサイズは両車共通で、全長4695mm×全幅1895mm×全高1899mm、ホイールベースは2995mmです。

エクステリアは「タイガーフェイス」と呼ばれる、未来的でタフな印象のフロントフェイスが特徴。ヘッドライトには縦型のスターマップライトを採用しています。

タイヤは16インチで、スチールホイールまたはアルミホイールを装着可能です。

運転席周りは、ドライバーの視界を確保しつつ、機能性を重視した設計になっています。

7.5インチのメーターディスプレイには、速度や航続距離、充電状況など運転に必要な情報が見やすく表示されます。

インパネ中央部には12.9インチのインフォテインメントシステムを配置。その下にはUSB-Cポートを備え、アダプターなしでスマートフォンやノートパソコンを手元で充電可能です。

さらに、シートヒーターやシートベンチレーションにも対応し、年間を通して快適な移動をサポートします。

PV5カーゴの最大の特徴は、最大4420リットルの広大なラゲッジスペース。荷室寸法は幅1565mm、高さ1520mmです。

加えて、180度開閉可能な観音開きのテールゲートやサラウンドビューモニターなど、作業効率や安全性を高める装備も用意されています。

一方、PV5パッセンジャーは2列5人乗りの座席レイアウトを採用。通常時でも荷室容量は1330リットルと広く、リアシートを折りたたむと最大3615リットルまで拡大します。

安全機能についても、PV5カーゴ・PV5パッセンジャー共に先進運転支援システムを搭載。衝突防止アシスト、車線逸脱防止システム、高速道路走行アシスト、各種駐車支援機能などを備えています。

パワートレインは、高密度NCMバッテリーを搭載。バッテリー容量は43.3kWh、51.5kWh、71.2kWhの3種類です。

駆動方式はFWD（前輪駆動）で、51.5kWhモデルの最高出力は89.4kW、71.2kWhモデルは120kW。最大トルクはいずれも250Nmと発表されています。

なお、PV5の価格（消費税込、補助金適用前）は、PV5カーゴが589万円から、PV5パッセンジャーが679万円からとなっています。