お笑いコンビ「からし蓮根」の伊織ラッキー（32）が15日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。先輩芸人を批判する場面があった。

この日のテーマは「炎上職人ノンスタ井上に鎮火芸を学ぶ！」。かつて当て逃げ事故で謹慎も華麗な復活を遂げている「NON STYLE」の井上に、SNS乗っ取り騒動の「アインシュタイン」稲田、何かと不祥事続きの「TKO」木本が質問をぶつけた。

ひな壇に座っていた伊織は「井上さんは昔からスタンスを全く変えてないんですよ。謹慎前も謹慎後も、仕事を選んで、仕事をダルそうにするランキング1位なんですけど」と独自のランキングを披露しスタジオを爆笑させた。

続けて「やっぱ復帰後ってちゃんとするじゃないですか。でも、若手の劇場のMCみたいな仕事だったんですけど、上下スウェットで来てダルそうにMCして、ダルそうに帰っていかれたんです」とぶっちゃけた。

さらに同じくひな壇に座っていた「鬼越トマホーク」金ちゃんも「スタッフさんが行ってたんですけど、復帰後一発目の打ち合わせ、部屋に入ったら、打ち合わせ中ですよ？はさみで足の角質取りながら打ち合わせしてたらしい」と暴露しスタジオは大盛り上がり。井上は笑いながら「してないですよ、ちゃんとやってますよもちろん」と否定した。