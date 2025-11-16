¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÄÉ²Ã¾·½¸¤ÎÀÐ¾åÂÙµ±¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡ªÁ°Æü¤ÎÀ¾Àî¡¢µÕ½±ÂÇ¤Îº´¡¹ÌÚ¤ËÂ³¤¤¤¿¥ä¥ó¥°»ø
¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè2Àï¡¡ÆüËÜ¡½´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯11·î16Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÀÐ¾åÂÙµ±ÆâÌî¼ê¡Ê24¡áDeNA¡Ë¤¬16Æü¡¢¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×´Ú¹ñÀï¤Ë¡Ö8ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤ËÀèÈ¯¤Î¶â´Ý¤¬3ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¡¢Ä¾¸å¤Î4²ó¤Ëº´¡¹ÌÚ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È2¤Ä¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿ÆüËÜ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¡£2»àËþÎÝ¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ÓÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤¯ÀÐ¾å¤¬Áê¼ê4ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¤Î¥¥à¡¦¥è¥ó¥¦¤¬Åê¤¸¤¿2µåÌÜ¤ÎÄã¤á¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿Ä¾µå¤ò±¦Á°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢»°Áö¡¦ËÒ¤ËÂ³¤¡¢ÆóÁö¡¦À¾Àî¤â¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£°ìµ¤¤Ë2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ²Ã¾·½¸¤Ç¹çÎ®¤·¤¿ÀÐ¾å¤Ï¡¢Âç¤¤Ê2ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢Á÷µå¤Î´Ö¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ò¸«¤Æ¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡¡þÀÐ¾å¡¡ÂÙµ±¡Ê¤¤¤·¤«¤ß¡¦¤¿¤¤¤¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë5·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÁÅç¸©½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£¾®2¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÆð¼°¡£ÆÁÅç¾¦¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¹â¹»ÄÌ»»11ËÜÎÝÂÇ¡£ÅìÍÎÂç¤Ç¤Ï2Ç¯½©¤«¤éÆóÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯½Õ¤«¤é¤ÏÍ··â¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£23Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¡£50¥á¡¼¥È¥ë6ÉÃ0¡¢±óÅê120¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë72¡¢85¥¥í¡£