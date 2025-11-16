◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第2戦 日本―韓国（2025年11月16日 東京D）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」が16日に行われ、韓国代表は野球日本代表「侍ジャパン」と対戦。この日も救援投手が制球に苦しんだ。

先発のチョンは、150キロを超える直球を主体に、度胸良くストライクゾーンで勝負し、3回を無安打無失点投球。1四球で先発投手の役割を果たした。

だが、2番手以降がこの日も苦しんだ。2番手のオ・ウォンソクは3四球で、2つの押し出し四球を日本に与えた。3番手のチョ・ビョンヒョンも3四球で、5回途中からリリーフした4番手のキム・ヨンウも佐々木に押し出し四球を与え、早くもチームで3つ目。5回までに8四球という乱調ぶりだった。

ネットでは、制球に苦しむ韓国投手陣について書き込みが集まり、「韓国投手陣は独り相撲だわね…」「流石にノーコン過ぎない？」「四球多いね笑」「何回押し出すねん」などのコメントが集まった。

前夜は4―11の大敗で、侍ジャパンとの対戦は10連敗を喫した。4回にアン・ヒョンミン、ソン・ソンムンが2者連続アーチで3点を先制したが、投手陣が崩壊。注ぎ込んだ計7投手が11四死球も与えて計11失点で、柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は「若い投手陣が緊張して四死球が多かった。予定していたよりもたくさんの投手を使ってしまった」と嘆いた。

韓国は17年11月に行われたアジアチャンピオンシップから、前日の敗戦まで侍ジャパンに10連敗中。最後に勝ったのは15年11月に行われたプレミア12の準決勝だ。