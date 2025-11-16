「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）

安田記念を制して上半期のマイル王者に輝いたジャンタルマンタルが、史上９頭目の同一年春秋制覇を狙う。芝のマイルでは朝日杯ＦＳ、ＮＨＫマイルＣを含めＧ１を３勝。前走の富士Ｓで初めて国内のマイルで黒星を喫したが、あくまで“ここ”を見据えた調整だった。悲観する必要はない。牡馬が出走できる芝マイルのＪＲＡ・Ｇ１完全制覇にも期待がかかる。

ソウルラッシュは昨年の覇者。下り坂を利用してスムーズにギアチェンジできる京都を得意にしている。７歳ながら力の衰えはなく、４月のドバイターフでは香港の最強馬ロマンチックウォリアーを破って海外Ｇ１タイトルも手にした。６月の安田記念では決して得意とは言えない東京マイルで３着と好走。ドバイ以来となる２度目のＣ・デムーロとコンビを組み、史上７頭目となる連覇を狙う。

この２頭に前走の富士Ｓで土をつけたのがガイアフォースだ。春の安田記念でも２着に入っており、本格化した今、Ｇ１制覇の最短距離にいる。１３日の１週前追い切りでは栗東坂路で４Ｆ５１秒６−１１秒７の好時計をマーク。杉山晴師は「想定通り。間違いなく状態はいい」と最高潮の状態で再び強敵を迎え撃つ。

アスコリピチェーノは国内の芝千六で６戦４勝、２着２回。２３年の阪神ＪＦに続き、今年のヴィクトリアＭを制して２つめのＧ１タイトルを手にした。中間は栗東滞在で調整。０６、０７年に当レースを連覇したダイワメジャーとの父子制覇なるか、注目だ。

昨年のオークス、秋華賞を制した２冠牝馬チェルヴィニアは、秋華賞後は５戦続けて勝ち星から遠ざかっている現状。新コンビのマーカンドとともに復活を狙う。ハイレベルな毎日王冠を制したレーベンスティール、前哨戦のスワンＳを制した淀巧者のオフトレイル、２連勝でアイルランドＴを制したラヴァンダなど好メンバーがそろう。