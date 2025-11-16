＜運転手ってズルい？＞免許を取ったママ友とドライブへ。お礼の請求額が衝撃すぎ…【第11話まんが】
私はミカ。夫と息子のカズマ（小2）と3人で暮らしています。ママ友のサツキさんは、いつも私に車を出させてお礼の一言もありません。それどころかガソリン代などを分担してほしいと言ったら詐欺師呼ばわりしてきました。夫はその話を聞くと、領収書やカード明細を持ってサツキさんの家へ行こうと提案。応対したサツキさんの夫がお金を払って謝罪してくれました。このまま疎遠になるだろうと思っていたのですが……数ヶ月経ってメッセージが届きました。
久しぶりに送られてきたサツキさんのメッセージは、前と変わらず明るい調子です。まるで私とのトラブルなんてなかったことになっているみたい……。サツキさんの誘いにナオさんが応じたので、わが家も参加することにしました。
当日、私たちはアスレチックのある公園に集合。免許を取ったサツキさんが私とナオさんを乗せ、ドライブがてら少し離れた大型スーパーに向かって出発しました。子どもたち3人はその間、サツキさんの夫が見ていてくれるそうです。
サツキさんと連絡を取らなくなって数ヶ月。突然メッセージが届き、サツキさんがトラブルなどなにもなかったかのように遊びに誘ってきました。
サツキさんはここしばらく、自動車教習所に通うため忙しくしていたとのこと。無事に運転免許を取得でき、車も買ったそうです。きっとこれで運転する私の気持ちも理解してくれたことでしょう。だからまたママ友としてのお付き合いができるのではないかと思ったのです。が……。
サツキさんの思惑は少し違ったようです。思いもよらないサツキさんの言葉に、私とナオさんは思わず顔を見合わせてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
