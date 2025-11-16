埼玉・所沢での秋季キャンプに参加している西武の甲斐野央が29歳の誕生日を迎えた16日、守護神襲名への意欲を口にした。

先発ローテーションの柱を担ってきた今井達也と郄橋光成の米球界挑戦に伴い、今季守護神を務めた平良海馬の来季先発転向が濃厚。甲斐野は「僕の能力が上がれば、必然に（抑えを）任せてもらえるようになると思いますし、そうならないといけないと思う。しっかり期待に応えられる自分になっていきたい」と自覚した。

今季は主に「勝利の方程式」の一角として47試合に登板し、2勝3敗33ホールド、防御率2・47と安定。17試合連続無失点も記録し「（プロ）1年目以来にけがなく1年間投げられたのは大きかった」とうなずいた。

一方で「ハードヒット率や空振り率など、投手としての指標の数字はまだまだ実力不足」と痛感。さらなる飛躍を目指して今秋はフィジカル強化と二つの新球種習得に取り組んでおり、この日もブルペンで試した。「本当はもっと早く終わる予定が、新しい球種の練習が楽しくて、多めに投げちゃいました」と充実の笑顔で話した。

20代ラストイヤーへ、オフも汗を流し続けるつもりだ。この日、球団施設で多くのファンから祝福された甲斐野は「ここからが伸びしろやと思っています。余裕をこける立場ではないので、オフも練習し続けます！」と、持ち前の明るく前向きなキャラを全開に出した。（上岡真里江）

29歳の誕生日にファンから祝福の祝福の嵐に包まれる西武・甲斐野（左）