日本ハムから阪神にトレード移籍となった伏見寅威選手が16日にインスタグラムを更新。思いをつづりました。

伏見選手は2022年のオフ、日本一に輝いたオリックスから、FA(フリーエージェント)で日本ハムに移籍。移籍3年目の今年は5月で35歳となり、ベテラン捕手としてチームを支えてきました。

今月14日に、阪神の島本浩也投手との電撃トレードが発表。伏見選手は『ファイターズファンの皆様へ』と記し、「この度報道でもあった通りトレードで阪神タイガースに移籍することが決まりました」と改めて報告しました。

続けて、「それにあたってたくさんのメッセージ本当にありがとうございます。全て読ませていただきました。3年前の今頃、緊張しながらもたくさんの夢を持って北海道へやってきたことがつい昨日のように思えます。あっという間だった気もするし、濃い思い出がありすぎてもっと長い時間ファイターズにいた様な気もするし、なんとも言えない気持ちです。地元ということもあり毎試合たくさんの温かいご声援を頂き、そのおかげもあって常に前を向いて戦うことができました。本当にありがとうございました。欲を言えばこのチームで日本一をとりたかったです。ファイターズの選手皆と戦えた日々はかけがえのない財産です」とファンへの熱い思いをつづりました。

また、「特にバッテリーを組んでくれた投手の皆、本当にありがとう！最高に楽しかった！」と共に長いシーズンを戦ってきたチームメートたちに感謝。投稿された写真には仲間たちと過ごしてきたたくさんの様子を公開します。

そして、「僕自身、現役選手としてこの世界にいられる以上は、常にレベルアップしていきたいですし、燃え尽きるまで努力し戦い続けたいと思っています」と決意を込めました。

さらに新たな仲間やファンに向けてもメッセージ。「阪神タイガースの選手、ファンの皆様にいち早く認めてもらえるようしっかり頑張ります。これからよろしくお願い致します」とつづり、「北海道の皆、したっけね」と北海道弁で“さようなら”の言葉で締めくくりました。