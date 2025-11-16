フジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」が１６日、放送され、『サビだけカラオケ』にｍｉｓｏｎｏが挑戦。実姉・倖田來未の楽曲などを熱唱した。

自身がフジモンと共に参加し、「里田まいｗｉｔｈ合田兄妹」として発売したシングル「バイバイ」も歌唱。「クイズ！ヘキサゴン２」発の３人組ユニットで、「カシアス島田さんがプロデュースして歌詞を書いて下さった」と説明。これにかまいたちの２人が「カシアス島田さん！！」と即反応。ノブは「お世話になってます」と続けた。

カシアス島田とは、「ヘキサゴン」生みの親で同番組のＭＣだった島田紳助さん（※２０１１年に芸能界を引退）さんの同ユニットのプロデューサーとしての別名義。ｍｉｓｏｎｏは「曲の話とか歌の話をプロデューサーとしてする時は、カツラ、サングラスをかけて、ちゃんとキャラ設定して」と振り返ると、千鳥・大悟が「そこらへんがすごい。カシアス！」と声を張った。

画面上では、カシアス島田に激似のイラストが映り、「あのカシアス島田さんだった」「懐かしすぎるｗｗｗ」「久しぶりにカシアス島田見た笑」「カシアス島田ｗｗ」「色々な意味で懐かしさいっぱいだよ」「カシアス島田ゲロ懐くてワロてる」「カシアス島田は何十年ぶりに聞いたわｗｗｗ」「カシアス島田さん 久しぶりに聞いた 元気かしら」「カシアス島田元気してるかな」などの声が多数書き込まれている。