¡ÚONE¡ÛÌîÛµÀµÌÀ¡¡¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦ºÂÅý°ì¤Ê¤é¤º¡Ä¥Õ¥ë¥é¥¦¥ó¥É»àÆ®¤âÈ½ÄêÉé¤±
¡¡¡þONE173¡Ê2025Ç¯11·î16Æü¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONE¡¡Championship¡×¡ÊONE¡Ë¤¬16Æü¤Ë¡ÖONE173¡×¤òÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»ÃÄêÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦ÌîÛµÀµÌÀ¡Êteam¡¡VASILEUS¡Ë¤¬¡¢Àµµ¬²¦¼Ô¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È¤Î¥Õ¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Î»àÆ®¤ÎËö¤ËÈ½Äê0¡¼3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦ºÂÅý°ì¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¤Î¶¯¹ë¤ÎÊÉ¤Ï¸ü¤«¤Ã¤¿¡£1R¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ö¥í¡¼¤È¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤òºï¤Ã¤¿¡£2R¤Ï¡¢1R¤è¤ê¤âµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Ê¤¬¤é¤âÎäÀÅ¤ËÀï¤Ã¤¿¡£3R°Ê¹ß¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¤Î¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤Ç±¦ÏÓ¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â°µÎÏ¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¡¢¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤ä¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£¾¡Éé¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÎ¾¼ÔÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë»àÆ®¤Ë¡£¥é¥¹¥È1Ê¬¤òÀÚ¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂçÌîÛµ¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£·ãÆ®¤Î·ë²Ì¤ÏÈ½Äê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·È½Äê0¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ²¦ºÂÅý°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÂçÇúÈ¯¤µ¤»¤¿ÌîÛµ¡£¥¿¥¤¤Î¶¯¹ë¥¿¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤¤òÁê¼ê¤Ë1R¤«¤éÎ¾¼Ô¤¬½³¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£2R¤Ë¤Ï¥¿¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¤ò¤¯¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¼¤¬¤é¤º¤Ë½ªÎ»¥´¥ó¥°´ÖºÝ¤Ë¤Ï±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò´éÌÌ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£3R¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£º¸¥Õ¥Ã¥¯¤¬¥¿¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¡£¥À¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤ë¥¿¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤¤ËÌÔ¹¶¥é¥Ã¥·¥å¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤ÆONE¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¤Î¡Ö5R°ÊÆâ¤ÇKO¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÍ¸À¼Â¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¤Ï¡¢¸½ONE¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Àµµ¬À¤³¦²¦¼Ô¡£¸µK¡½1À¤³¦²¦¼Ô¡¦ËâºÀÅÍ¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤À¤Ã¤¿¥Ö¥¢¥«¡¼¥ª¡¦¥Ð¥ó¥Á¥ã¥á¡¼¥¯¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîÛµ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿Áª¼ê¤ÈÅý°ìÀï¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£Á°²ó°Ê¾å¤Î¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤Î¥¿¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤Áª¼ê¤È¤Î»î¹ç°Ê¾å¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ë¡£ÀäÂÐ¤ËKO·èÃå¤ÇËÍ¤¬¥Ù¥ë¥È´¬¤¯»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µÆüËÜ¤Ç²¦ºÂÅý°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£