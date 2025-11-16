女優の山本美月（34）が16日、自身のインスタグラムを更新し、競馬のG1・エリザベス女王杯の表彰式プレゼンターを務めた京都競馬場でのショットを公開した。

白地に黒い花柄のロングドレスに黒のグローブを合わせたエレガントな姿で表彰式に登場。優勝した1番人気のレガレイラに騎乗した戸崎圭太騎手を祝福した。

ドレス姿でポーズを決めるショットやレースを観戦する姿などを投稿し、「京都競馬場 エリザベス女王杯(GI)へ。プレゼンターをさせて頂きました」と報告。「初めて競馬場に行って、観戦しました！天気も良く、気持ちの良い空間で、美しい馬たちにうっとりしました」とつづった。

そして「トークショーにも出演させて頂きました。観覧して下さった皆様、温かく迎えて頂きありがとうございました。距離も近く、楽しい時間でした」と感想も。

フォロワーからは「美しいです」「戸崎騎手とのトークも楽しかったです」「貴婦人」「バービー人形よりスタイルいい」「衣装お似合いです」「今日、京都競馬場行って見ましたよ」などのコメントが届いた。