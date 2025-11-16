²¬ÅÄ¾À¸¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¹æµã¡ÄÂçºå¤Ç¡¡ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºîÉÊ¤ËË×Æþ¡ÖÈà½÷¤Î´¶¾ð¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê21¡Ë¡¢²¬ÅÄ¾À¸¡Ê36¡Ë¤¬16Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ê11·î21Æü¸ø³«¡ËÁ´¹ñ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°²ÅÄ°¦ºÚ¡õ²¬ÅÄ¾À¸¡õºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¤ÎºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¡£¼ç¿Í¸ø¤Î²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬Éã¤ÎÉü½²¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö»à¼Ô¤Î¹ñ¡×¤ÇºÆ¤Ó¡¢½ÉÅ¨¤ËÉü½²¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÙÅÄºîÉÊ¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹Êª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò°²ÅÄ¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¡¦À»¡Ê¤Ò¤¸¤ê¡Ë¤ò²¬ÅÄ¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ïº£²ó¤¬Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÎÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖËèÆü¼ýÏ¿¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤¬¥Ö¡¼¥¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤ÈËè²óÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Î¿ÍÊÁ¤¬ºîÉÊ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎºÇÃæ¤Ç¤â¡¢²¹¤«¤¯´ÆÆÄ¤¬Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ»¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¤¹¤´¤¯¶á¤¤¤ÈºÇ½é¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎºîÉÊ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤Î¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íý²ò¤â¿¼¤¤¤·¡¢¿Í´ÖÀ¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤â¡¢À»¤ÈÈó¾ï¤Ë¶á¤¯¡¢À»ËÜ¿Í¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡¢º£ºî¤ò¸«¤Æ¹æµã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»ê¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏË×Æþ¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÈá¤·¤ß¤ä¡¢¶ì¤·¤ß¡¢¤½¤·¤Æ´õË¾¤¬¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¤ò¡¢À»¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤êÈà½÷¤Î´¶¾ð¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹æµã¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ë¤¦¤ì¤·ÎÞ¤È¸À¤¦¤«¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò¤º¤Ã¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤³¤ì¤«¤é´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÆ·¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ÇÈà½÷¤ÎÆ·¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î´¶¾ð¤òÊ¨¡¹¤ÈÍ¯¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ê¤Î¤ÇÌ¥ÎÏ¤ÏÆ·¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
