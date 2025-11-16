ドジャースの山本由伸投手が１６日、自身のインスタグラムで愛犬・カルロスの様子を公開。日米ファンの注目が一気に集まった。

公開から数時間後にＭＬＢ公式が紹介すると、米国でも一気に注目が集まった。そんな中でもファンの心を奪ったのはカルロスの寝顔。ソファにもたれかかりながら心地よさそうに眠るショットに米ファンも「幸せそう」「新たなセレブドッグが」「グッドボーイ、カルロス」と書き込んだ。

日本でもカルロスの様子が大量に投稿された中、１番人気はやはり寝顔。「破壊力がすごい」「電車で見てはいけないやつ」「それにしても寝顔のクセが強すぎる」「カルロス！！全世界に君の寝顔が、カルロス！」「この寝顔は安心してる証拠やね」と多くのファンの声が集まった。

山本は「僕の愛犬のカルロスです！８月で、我が家に来て１年が経ちました 散歩、昼寝、ご飯が大好きです」とつづった。さらにストーリーズには「友達はデコピン」と、大谷翔平投手の愛犬の名前も記した。

カルロスは昨年８月に保護シェルターから引き取った。今年２月には、デコピンとキャンプ地で一緒に遊ぶ様子が目撃されていた。