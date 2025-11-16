ダウ90000、26年7月から全国10都市で単独ライブ『40000』開催決定
8人組ユニット・ダウ90000の第7回演劇公演『ロマンス』が16日、東京・ 日本青年館ホールで千秋楽を迎え、2026年7月3日から全国10都市で単独ライブ『40000』を開催することが発表された。
ダウ90000第7回演劇公演『ロマンス』より
『ロマンス』は、ダウ90000にとって初の全国ツアーとして、東京、大阪、金沢、福岡の4都市を回り、15・16日に東京追加公演を開催。この配信が、16日20時からスタートした。さらに、アフタートークも近日配信される。
『ロマンス』公演の配信チケット金額は4,000円、アフタートークは2,000円で販売予定。
そして26年7月3日から、単独ライブ『40000』を開催。東京、大阪、名古屋、横浜、福岡、札幌、仙台、金沢、広島、鹿児島を回る予定だ。
ダウ90000第7回演劇公演『ロマンス』より
『ロマンス』は、ダウ90000にとって初の全国ツアーとして、東京、大阪、金沢、福岡の4都市を回り、15・16日に東京追加公演を開催。この配信が、16日20時からスタートした。さらに、アフタートークも近日配信される。
『ロマンス』公演の配信チケット金額は4,000円、アフタートークは2,000円で販売予定。
そして26年7月3日から、単独ライブ『40000』を開催。東京、大阪、名古屋、横浜、福岡、札幌、仙台、金沢、広島、鹿児島を回る予定だ。