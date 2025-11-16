¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢Î®À±Ââ¡ÖOVERFLOW LIGHT UP!!!!!¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡ª¹È·î¡¢Jin & Akiomi¤Î¥¹¥¿¥Õ¥©¥Ë¿·¶Ê¤âÇÛ¿®·èÄê¡ª
Âç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡ª¡Ù¤«¤é¡¢Î®À±Ââ¤Î¿·¶Ê¡ÖOVERFLOW LIGHT UP!!!!!¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á´°÷¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¤ò³è¤«¤·¤¿¸ÄÀÇÉ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØÎ®À±Ââ¡Ù¤¬Â£¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¸÷¤Ç¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿Î®À±Ââ¤é¤·¤¤³Ú¤·¤¯ÌÀ¤ë¤¤¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖEnsemble Stars!! Cast Live Starry Symphony - Superbloom -¡×¡Ê°Ê²¼¡§¡Ö¥¹¥¿¥Õ¥©¥Ë¡×¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹È·î¤Î¿·¶Ê¡Ö±êÅ»焰ÍÙÀéÊÑËü²Ð¡×¡¢Jin & Akiomi¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥Ê¥Ë¥Ê¥ì¡ª¡×¡¢¡ÖUNFADING¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡£
Ï¡Ì¦·É¿Í¤¬Î¨¤¤¤ëÏÂÉ÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¹È·î¡Ù¤¬Â£¤ë¡¢Ç³¤¨¾å¤¬¤ëº²¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥í¥Ã¥¯¡Ö±êÅ»焰ÍÙÀéÊÑËü²Ð¡×¡¢¶µ»Õ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØJin & Akiomi¡Ù¤¬Â£¤ë¡¢ºé¤¤¤ÆÌ¥¤»¤¿¤¢¤Îº¢¤Î·¯¤Ø¤ª¤¯¤ë¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê»ì¤È³Ú¶Ê¤Î¡Ö¥Ï¥Ê¥Ë¥Ê¥ì¡ª¡×¡¢¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Îº²Ç®¤¤³Ú¶Ê¤Î¡ÖUNFADING¡×¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡ª ES¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥° season6
Î®À±Ââ
¡ÖOVERFLOW LIGHT UP!!!!! ¡×
ºî»ì¡§¾¾°æ ÍÎÊ¿
ºî¶Ê¡§¹õ¿Ü ¹îÉ§
ÊÔ¶Ê¡§°ËÆ£ Íã
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://bio.to/CCc5Qe
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01.OVERFLOW LIGHT UP!!!!!
02.OVERFLOW LIGHT UP!!!!! (Instrumental)
Î®À±Ââ¡§¼éÂô Àé½© (CV¡§ÈÁÀ¤ Íº°ì)¡¢Æî±À Å´¸× (CV¡§ÃæÅç ¥è¥·¥)¡¢¹âÊ÷ ¿é (CV¡§ÅÏÊÕ Âó³¤)¡¢ÀçÀÐ Ç¦ (CV¡§¿·ÅÄ °É¼ù)¡¢¿¼³¤ ÁÕÂÁ (CV¡§À¾»³ ¹¨ÂÀÏ¯)
¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡ª ES¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥° Extra
¹È·î
¡Ö±êÅ»焰ÍÙÀéÊÑËü²Ð¡×
ºî»ì¡§¾¾°æ ÍÎÊ¿
ºî¶Ê¡§ÃæÅÚ ÃÒÇî¡ÊAPDREAM¡Ë
ÊÔ¶Ê¡§ÃæÅÚ ÃÒÇî¡ÊAPDREAM¡Ë
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://bio.to/OyHsPM
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01.±êÅ»焰ÍÙÀéÊÑËü²Ð
02.±êÅ»焰ÍÙÀéÊÑËü²Ð (Instrumental)
¹È·î¡§Ï¡Ì¦ ·É¿Í (CV¡§Çß¸¶ Íµ°ìÏº)¡¢µ´Î¶ ¹ÈÏº (CV¡§¿ÀÈø ¿¸°ìÏº)¡¢¿Àºê ñ¥ÇÏ (CV¡§¿À±Ê ·½Í¤)¡¢Âì °Ý¿á (CV¡§¾®ÎÓ Àé¹¸)
¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡ª ES¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥° Extra
Jin & Akiomi
¡Ö¥Ï¥Ê¥Ë¥Ê¥ì¡ª¡×
ºî»ì¡§¾¾°æ ÍÎÊ¿
ºî¶Ê¡§¶ÌÌÚ Àé¿Ò
ÊÔ¶Ê¡§¶ÌÌÚ Àé¿Ò
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://bio.to/19PuBV
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01.¥Ï¥Ê¥Ë¥Ê¥ì¡ª
02.¥Ï¥Ê¥Ë¥Ê¥ì¡ª (Instrumental)
¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡ª ES¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥° Extra
Jin & Akiomi
¡ÖUNFADING¡×
ºî»ì¡§¤³¤À¤Þ ¤µ¤ª¤ê
ºî¶Ê¡§»°¹¥ ·¼ÂÀ
ÊÔ¶Ê¡§»°¹¥ ·¼ÂÀ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://bio.to/2zO8nO
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01.UNFADING
02.UNFADING (Instrumental)
Jin & Akiomi¡§º´²ìÈþ ¿Ø (CV¡§Èõ¼Æ ÃÒ¹¯)¡¢Ü¯ ¾Ï¿Ã (CV¡§¶ðÅÄ ¹Ò)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
