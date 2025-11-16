■これまでのあらすじ 嘘をついてまで昔のやり方を押し付ける義母との同居に、彩乃は息子を安心して育てられないと不安を感じていた。夫もようやくその現実を受け止め、「家を出る」と決断。二人は新しい生活へ向けて、一歩を踏み出した。

【義母side STORY】息子家族が家を出てから、この家は本当に静かになりました。朝起きても和馬の楽しそうな声は聞こえず、ただ時間だけが過ぎていくんです。

ただ、ときどき翔太が「ちゃんと食べてる？」なんて連絡をくれます。でも嫁の言いなりになって家を出た息子を思うと、少し情けなくも思っていました。そんなある日、テレビで“子どもの食物アレルギー特集”が流れたのです。「昔は大丈夫だった」と食べさせてしまう人もいる───その言葉を聞いた瞬間、体が固まりました。私がしたことは、まさにそれでした。「私……なんてことを……」どうしてあんなに意地になって、昔のやり方にこだわってしまったんだろう。私は、いてもたってもいられずに家を飛び出しました。義実家を出て3ヶ月。最初は義母に対しての怒りと悲しみが大きかったですが、今はだいぶ落ち着いてきました。何度考えても義母がやったことは許せないけれど…同居でたくさん助けていただいたことは事実。どこか心に引っかかる日々を過ごしていました。そんなある日、事件は起きたのです。

