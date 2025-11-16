義父の要求は「跡継ぎを作れ」！ 双方の親から孫をせかされる地獄【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.23】
前の話を読む。きれいになったサトコを見て惚れなおしたミチオはこのままでいい、と思い始める。するとサトコから互いの両親に結婚のあいさつに行こう、と誘われOKする。サトコの実家は想像以上に立派で豪華だった。
■想像以上だった妻の実家
■ミチオの考えは甘かった…
■サトコの父が求めるものは…
■納得がいかないミチオだが…
■なかなかうまくはいかず…
■母からも強いプレッシャー！
思った以上に立派なサトコの実家に、ミチオは気圧されながらも、「もしかして…会社を継いでほしいって話かも？」と都合のいい期待を膨らませます。
考えてみれば当然です。仕事もせず、素性もよくわからない男を娘の夫として歓迎する親なんて、そうはいません。
一瞬、怒りが込み上げたミチオですが、サトコも子どもを望んでいたことを思い出し、ぐっと気持ちを抑えました。
それでも子どもは授からず、時間だけが過ぎていき…。
そんなある日、ミチオの母が「サトコさんに話がある」と連絡をしてきたのです。
――これは“義母として”絶対に踏み込んではいけない一線…かもしれません。
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)