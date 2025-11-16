元ＡＫＢ４８でタレントの板野友美が１６日、都内で行われた自身がプロデュースするアイドルグループ「ＲｏＬｕＡＮＧＥＬ（ロールエンジェル）」のライブ「ＲｏＬｕＡＮＧＥＬ”君は１００万点♡”Ｓｐｅｃｉａｌ ＬＩＶＥ」に出演した。

デビュー２０周年を迎えた板野は、アイドルプロデュース、スキンケアブランド、ライフスタイルブランドなど自らが行う事業とのコラボを実施している。この日は「せっかくなので一緒にステージで踊れたら。プロデューサーが一緒に踊ることは、なかなかないと思うけど新しい挑戦で、一日限りのパフォーマンスをできたら」。全４曲、現役アイドルさながらのパフォーマンスを披露した。

途中、息切れすることもあったが「本当に久しぶりだったから。でも見た目は２０代でしょ？１０人目の新メンバーと思って見ていただけたらうれしいです」と笑顔。ファンからは「ともちん」「とも」コールが鳴りやまなかった。妹でメンバーの板野成美は「（ＡＫＢ４８の象徴的存在の）神セブンの一人と踊れるなんて」と感激の面持ち。板野が「私から学んだことあった？」と強く問いかける場面もあり、場内から笑いが起こっていた。