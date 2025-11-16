現在放送中のTBS系 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』で主演をつとめる妻夫木聡が、自身のInstagramにて、Snow Man・目黒蓮とのドラマ撮影現場でのオフショットを公開した。

写真＆動画：妻夫木聡が投稿した、21年ぶりに訪れた思い出の地での“オレンジデイズごっこ” with 目黒蓮（全3投稿）

■目黒蓮と『オレンジデイズ』ごっこ

妻夫木は「オレンジデイズごっこ」というメッセージとともに、4点の写真と動画を投稿。

2004年放送の妻夫木と柴咲コウが主演で話題となった日曜劇場『オレンジデイズ』の名場面を再現すべく、目黒蓮を巻き込んでスマホで丁寧に場所や角度を確認しながら、“オレンジデイズごっこ”を楽しむふたり。

『オレンジデイズ』では手話でのやりとりもあったが、目黒も過去にフジテレビ系 木曜劇場『silent』で培った手話を活かし、妻夫木と手話で語り合っており、和やかなドラマ撮影現場の様子がうかがえた。

■『オレンジデイズ』ぶりに同じロケ地に訪れた、妻夫木聡

このひとつ前の投稿では、妻夫木が自身の21年前、『オレンジデイズ』時代に撮影した写真と同じ場所・同じポーズで撮影した現在の姿をあわせて公開。

というのも、11月16日放送の『ザ・ロイヤルファミリー』第6話でのロケ地が『オレンジデイズ』と同じロケ地であったことから、昔を懐かしむ今回の投稿にいたったようだ。

妻夫木は「懐かしい場所に来た オレンジデイズから21年」「あの頃に思い描いた未来に自分はいるのかな」「答えはわからない でも、今を幸せだと思えるならそれでいいよね」と当時を懐かしみながらも、月日を経た今もまた同じように大切にしているという気持ちを綴っている。