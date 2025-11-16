andropが、ビルボードライブツアー『image world -10th Anniversary Live- at Billboard Live』を2026年3月に開催する。

本情報は、本日11月16日にEX THEATER ROPPONGIで開催されたワンマンツアー『Back to the period』ファイナル公演にて発表されたもの。自主レーベル image worldの設立10周年を記念した本ツアーでは、3月22日に東京公演、3月29日に大阪公演を開催。前回の2021年にビルボードライブ大阪で行われた同企画が、今回は東京公演も加わってさらにスケールアップする。

本ツアーのチケットは、本日よりandropのメンバーページにて先行販売がスタート。その後、12月6日正午よりClub BBL会員／法人会員先行、12月20日正午よりゲストメンバー／一般販売が控えている。

あわせて、2026年2月17日に『androp presents “A+”「androp × BLUE ENCOUNT」』を恵比寿 LIQUIDROOMにて開催することも発表されている。

（文＝リアルサウンド編集部）